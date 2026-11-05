Detienen a 32 de “Los Gigan”, brazo del CJNG dedicados a extorsión y ‘huachigas’ en el Estado de México

Detienen a 32 de “Los Gigan”, brazo del CJNG dedicados a extorsión y ‘huachigas’ en el Estado de México

noviembre 5, 2026

Entre los asegurados están el “Miky Juárez”, “El Gigan” y “El Pollo”, además de dos policías municipales de Nezahualcóyotl; aseguraron 178 mil litros de gas LP

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Como parte de una estrategia para combatir la extorsión, los homicidios y otros delitos de alto impacto, autoridades federales y del Estado de México realizaron 38 operaciones simultáneas en distintos puntos de la entidad, que dejaron un saldo de 32 personas detenidas.

Así lo informó este jueves en su cuenta de X el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien detalló que las acciones se llevaron a cabo por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, mediante un despliegue coordinado de fuerzas federales, estatales y municipales.

En el operativo participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Fiscalía mexiquense.

También se contó con el apoyo de Petróleos Mexicanos (Pemex) y autoridades municipales.

Entre las personas detenidas, reveló Harfuch, se encuentran sujetos identificados con los alias de “Miky Juárez”, “El Gigan” y “El Pollo”, señalados como presuntos líderes de grupos delictivos relacionados con actividades de extorsión, delitos contra la salud y comercialización ilícita de gas licuado de petróleo (LP).

Asimismo, fueron detenidos dos elementos de la policía municipal de Nezahualcóyotl, cuya presunta participación en actividades delictivas forma parte de las investigaciones.

Uno de los principales objetivos fue desarticular a la organización criminal denominada “Los Gigan”, presuntamente vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la información oficial, las acciones contra esta estructura delictiva fueron resultado de siete meses de trabajos de investigación e inteligencia, que permitieron ejecutar los operativos de manera simultánea.

Durante las intervenciones, las autoridades aseguraron armas de fuego, narcóticos y vehículos, además de aproximadamente 178 mil litros de gas LP, presuntamente relacionado con actividades de comercialización ilícita.