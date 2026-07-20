SEP realizará foros para construir reforma sobre uso de celulares y redes sociales en menores

julio 20, 2026

16 estados ya tienen prohibición de uso de celulares en escuelas

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Antes de presentar la iniciativa de reforma para regular el uso de teléfonos celulares y redes sociales entre niñas, niños y adolescentes, la Secretaría de Educación Pública (SEP) realizará tres foros nacionales y uno adicional con la participación de especialistas, autoridades, docentes, madres y padres de familia.

El anuncio fue realizado por el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, quien explicó que estos espacios de diálogo servirán para construir una propuesta legislativa basada en evidencia sobre el impacto de las tecnologías digitales en la educación, el desarrollo y la salud mental de las nuevas generaciones. La iniciativa será enviada al Congreso de la Unión durante el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia en septiembre.

Los foros forman parte del proceso impulsado por el Gobierno de México para abrir un debate nacional sobre el uso de las redes sociales, la inteligencia artificial y los dispositivos móviles, especialmente entre menores de edad. La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que la intención es construir una regulación que proteja a niñas, niños y jóvenes sin afectar derechos como la libertad de expresión ni recurrir a mecanismos de censura.

Mario Delgado indicó que en las mesas de trabajo se analizarán temas como la adicción a las pantallas, los efectos de las redes sociales en la salud mental, el ciberacoso, el desempeño escolar y el uso responsable de la tecnología, con el objetivo de elaborar una iniciativa consensuada que responda a los retos actuales del entorno digital.

La propuesta se suma a las acciones que ya han comenzado a implementarse en distintas entidades del país para regular el uso de teléfonos celulares en las escuelas, en un contexto en el que especialistas y autoridades educativas buscan fortalecer la protección de los menores frente a los riesgos asociados al uso excesivo de dispositivos y plataformas digitales.

Cabe recordar que hasta el momento suma ya 16 estados se tiene prohibido el uso de celulares en escuelas, por lo que se estima que por esa línea podría ir parte de la iniciativa que se presentaría antes de diciembre en el Congreso de la Unión.