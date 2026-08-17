SEP consultará a profesores de aula opinión sobre uso de celulares en escuelas

agosto 17, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) consultará la próxima semana a más de un millón de maestras y maestros de educación básica sobre la presencia y uso de teléfonos celulares y otros dispositivos digitales dentro de las escuelas del país.

Así lo reveló este lunes en la Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, quien detalló que el ejercicio se realizará los días 24 y 25 de agosto, durante la semana del Consejo Técnico Intensivo, periodo en el que los docentes regresan a los planteles antes del inicio de clases para preparar el nuevo ciclo escolar.

“Nos ha instruido la presidenta que todos los maestros y maestras opinen sobre la presencia de dispositivos digitales en las escuelas”, señaló Delgado al anunciar la consulta.

De acuerdo con la SEP, participarán más de un millón de docentes de más de 200 mil escuelas de nivel básico, ubicadas en las 32 entidades federativas. La intención es conocer la perspectiva del magisterio antes de avanzar en posibles criterios de regulación para el uso de celulares y otras tecnologías en los planteles.

Debate nacional sobre tecnología en las aulas

La consulta, forma parte de un debate más amplio impulsado por el Gobierno de México sobre el impacto de los dispositivos digitales, las redes sociales y otras plataformas en la educación y el bienestar de niñas, niños y adolescentes.

La SEP ha señalado que el objetivo no es eliminar la tecnología de las escuelas, sino promover un uso consciente, crítico y responsable, tomando en cuenta su impacto en los procesos de aprendizaje y en la salud mental.

El debate también contempla la participación de madres, padres, tutores, familias, directivos y especialistas. La presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado que una eventual regulación debe construirse mediante el diálogo y el consenso, en lugar de establecer restricciones únicamente desde el gobierno.

El tema ha cobrado relevancia internacional. De acuerdo con información citada por la SEP a partir de la Unesco, 58 por ciento de los sistemas educativos del mundo —114 en total— ya contaban en marzo de 2026 con algún tipo de regulación sobre el uso de teléfonos celulares en las escuelas, incluyendo prohibiciones, restricciones de tiempo o políticas definidas por los propios planteles.

En México, incluso se han presentado propuestas legislativas para moderar el uso de teléfonos celulares, tabletas y otros dispositivos personales durante la jornada escolar, con excepciones para emergencias, necesidades médicas o actividades pedagógicas autorizadas.

Delgado Carrillo, finalizó recordando que lo obtenido en la consulta del 24 y 25 de agosto, será incorporada a la discusión sobre cómo debe regularse la tecnología en las aulas de educación básica para equilibrar sus beneficios educativos con la necesidad de evitar distracciones y riesgos asociados a su uso excesivo.