RFE en Veracruz destruye credenciales de elector que perdieron vigencia

octubre 29, 2026

El Registro Federal de Electores inició la verificación de plásticos recuperados en módulos por trámites de reposición o cambio de domicilio.

XALAPA, VER.— La Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz inició la sesión permanente de las comisiones de vigilancia para llevar a cabo la destrucción de 87,000 formatos de credenciales para votar recabados durante el último trimestre en los módulos de atención ciudadana.

El vocal del Registro Federal de Electores (RFE) en la entidad, Sergio Vera Olvera, aclaró que estos plásticos corresponden a movimientos ordinarios de la ciudadanía —como cambios de domicilio, reposiciones por extravío o micas que perdieron vigencia—, por lo que el protocolo exige su inutilización inmediata mediante el corte de fotografía para evitar su mal uso.

«Para garantizar que no obren en nuestras instalaciones, y menos ahorita que es año electoral, el procedimiento marca que trimestralmente tenemos que destruir los formatos de credencial (…) esta actividad la hacemos delante de los partidos políticos», explicó el funcionario.

De acuerdo con el procedimiento oficial, el órgano local realizará una verificación aleatoria del 20 por ciento de los formatos —equivalente a cerca de 17,000 credenciales— ante la presencia de los representantes de las fuerzas políticas, concluyendo con la trituración total del material el próximo viernes 6 de febrero en la sede de la Junta Local.

Descartan riesgos en el proceso electoral tras relevo nacional

Cuestionado sobre la destitución de la titular del INE a nivel central y la designación de una encargada de despacho en la presidencia del Consejo General, Vera Olvera aseveró que la organización del proceso electoral y la jornada de votación en Veracruz no sufren ninguna afectación ni se encuentran en riesgo.

El titular del RFE enfatizó que el trabajo operativo del organismo recae en la estructura técnica del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) y en la rama administrativa, por lo que los ajustes en los órganos de dirección no paralizan el calendario electoral.

«La actividad que se realiza dentro de la institución no tiene que ver con las personas. Nosotros tenemos una estructura del Servicio Profesional y de la rama administrativa que garantiza con su experiencia, con su profesionalismo, la realización de las actividades (…). El operativo está garantizado», sostuvo Vera Olvera.

En ese sentido, el funcionario reiteró que la ciudadanía veracruzana contará con todas las garantías institucionales, urnas y boletas listas para acudir a ejercer su derecho al voto el día de la jornada electoral.