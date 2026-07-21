Presidente de Nicaragua descarta nuevas elecciones en el país

julio 21, 2026

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró que su gobierno no permitirá elecciones que pongan en riesgo el control del oficialismo, al descartar cualquier posibilidad de alternancia democrática.

Durante un acto público, el mandatario afirmó que los opositores exiliados buscan recuperar el poder para beneficiarse políticamente, por lo que rechazó la realización de futuros procesos electorales.

“Que se olviden: Aquí no volverá a haber elecciones”, declaró Daniel Ortega, quien también anunció que impulsará nuevas leyes para impedir el regreso de quienes calificó como “golpistas”.

El dirigente señaló que trabajará con la Asamblea Nacional y otras instituciones para establecer medidas que bloqueen cualquier intento de la oposición por recuperar espacios políticos en el país.

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Desde febrero de 2025, Nicaragua aplica una reforma constitucional que otorgó mayores facultades a Daniel Ortega y Rosario Murillo, además de eliminar el equilibrio entre los órganos del Estado.

La reforma amplió de cinco a seis años el periodo presidencial; además, se creó la figura de la copresidenta y permitió que el Ejecutivo coordine el funcionamiento de las instituciones estatales.

La que era vicepresidenta, Rosario Murillo, asumió la copresidencia tras la reforma; por su parte, organismos internacionales han cuestionado los cambios por concentrar el poder en el Ejecutivo.

En ese sentido, la ONU, la OEA, Estados Unidos y el Parlamento Europeo han criticado las modificaciones constitucionales, al considerar que restringen la democracia y limitan el derecho al voto.