Violencia política de género podría anular elecciones en Veracruz en 2027

septiembre 10, 2026

Xalapa, Ver.- La violencia política contra las mujeres en razón de género podría llevar a la nulidad de una elección en Veracruz durante el proceso electoral de 2027, siempre que se acredite y se determine que tuvo un impacto en el resultado, explicó Roselia Bustillo Marín, presidenta de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En 2027 se renovará el Congreso de Veracruz y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por lo que los tribunales electorales deberán atender los casos de violencia política de género que se presenten durante el proceso.

Bustillo Marín señaló que ya existen precedentes en los estados de Guerrero y Michoacán, donde este tipo de violencia fue considerada como parte de los elementos para determinar la nulidad de una elección.

“Ya hay precedentes que ha habido en el estado de Guerrero, en el estado de Michoacán. Entonces, tomando en cuenta esos precedentes, nosotros tenemos que seguir. Siempre y cuando considerando la determinancia”.

La magistrada explicó que, además de acreditar la existencia de violencia política de género, los tribunales deben analizar el contexto y la determinancia, es decir, si los hechos tuvieron una incidencia en el resultado de la elección.

También recordó que la Sala Superior del TEPJF emitió el año pasado una tesis sobre la interpretación de la legislación de Veracruz respecto a la nulidad de elecciones por esta causa.

“El año pasado también ya sacó una tesis la Sala Superior respecto a cómo interpretar la ley de Veracruz respecto de esa nulidad de violencia política de género, y sí, efectivamente, dice que tenemos que ver el contexto y la determinancia”.

Veracruz, segundo lugar nacional

La presidenta de la Sala Regional Xalapa señaló que Veracruz ocupa el segundo lugar nacional en casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, solo después de Oaxaca.

Explicó que, para el proceso electoral que está por comenzar, todavía no han recibido asuntos relacionados con este tipo de violencia. Sin embargo, señaló que las denuncias son recurrentes y suelen estar relacionadas principalmente con mujeres que ocupan cargos en los ayuntamientos, como regidoras y síndicas, además de diputadas.

Bustillo Marín señaló que uno de los principales problemas que persisten es el incumplimiento de las sentencias, así como de las sanciones y las medidas de reparación del daño para las víctimas.

Estimó que alrededor del 60 por ciento de las sentencias se cumplen, mientras que el 40 por ciento restante todavía presenta algún tipo de incumplimiento.

La magistrada agregó que el problema es mayor en Oaxaca, aunque reconoció que Veracruz también enfrenta casos en los que las resoluciones judiciales no se cumplen completamente.