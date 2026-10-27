Realizan paro de brazos caídos 900 trabajadores del Cecytev en Veracruz

octubre 27, 2026

Juan David Castilla/xalapa.

Unos 900 trabajadores sindicalizados del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz (Cecytev) iniciaron un paro de brazos caídos por tiempo indefinido en 31 planteles distribuidos en la entidad, así como en las oficinas centrales de la Dirección General, debido a la falta de acuerdos en la revisión de las Condiciones Generales de Trabajo.

La protesta es encabezada por el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del CECyTEV (Sutcecytev), Manuel Melchor Oliveros, y abarca las zonas norte, centro y sur del territorio veracruzano, sumando a un total de 32 delegaciones sindicales y al Comité Ejecutivo Estatal en el movimiento de protesta.

Arturo Escobar, trabajador y representante del Cecytev, explicó que la suspensión de labores administrativas y operativas responde a la exigencia de actualizar sus contratos y obtener mejoras en las prestaciones laborales en favor de la base trabajadora.

«Este paro de brazos caídos de tiempo indefinido es porque no se ha llegado a acuerdos favorables a la revisión de las Condiciones Generales de Trabajo. Abarca prestaciones en general y la actualización contractual», detalló el sindicalizado.

El representante puntualizó que de una plantilla total de mil 200 empleados en la institución, aproximadamente 900 forman parte del gremio sindicalizado que se mantiene movilizado en todo el estado.

Mientras la protesta continúa, una comisión del Comité Ejecutivo Estatal liderada por Melchor Oliveros mantiene mesas de diálogo e interlocución con directivos del colegio, así como con representantes de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), en busca de consensos favorables.

Hasta el momento, la atención a los cerca de 9 mil estudiantes que integran la matrícula del Cecytev en Veracruz no ha sido interrumpida por completo, limitándose el paro a las actividades del personal sindicalizado. Sin embargo, la dirigencia sindical no descarta tomar medidas más drásticas o la suspensión total de clases de no recibir una respuesta satisfactoria a sus peticiones por parte de las autoridades educativas y financieras.