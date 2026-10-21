Hay uso irresponsable de IA en las aulas: SNTE 32

octubre 21, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. El secretario general de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Daniel Covarrubias López, alertó sobre el uso irresponsable de la Inteligencia Artificial (IA) en las aulas.

El líder magisterial reconoció que esta tecnología se ha extendido rápidamente entre el alumnado para la realización de tareas escolares, aunque en muchos casos de forma inadecuada mediante la práctica de “copiar y pegar” sin analizar la información.

No obstante, aseveró que las y los docentes veracruzanos cuentan con las herramientas pedagógicas para detectar cuando un alumno recurre de manera deshonesta a estas aplicaciones.

“Nosotros podemos encargar una tarea y los niños la van a realizar a lo mejor con inteligencia artificial, pero los maestros somos muy hábiles para pedirles que nos la expliquen con sus propias palabras. Ahí es cuando el docente constata si el alumno utilizó la IA para documentarse o si solo copió y pegó sin entender el tema”, explicó.

Covarrubias López señaló que la tecnología e Inteligencia Artificial deben aprovecharse en el sistema educativo como herramientas complementarias de aprendizaje y documentación, pero nunca como un sustituto del razonamiento y la comprensión de los alumnos.

Además, el Secretario General de la Sección 32 del SNTE alertó sobre los riesgos asociados al uso desmedido de internet y redes sociales por parte de los estudiantes en Veracruz, al señalar un incremento en casos de acoso escolar y el acceso libre a contenido explícito.

Explicó que con frecuencia los propios estudiantes graban y difunden peleas, agresiones físicas o situaciones de hostigamiento dentro y fuera de los planteles educativos.

“Hay muchas actividades de acoso escolar donde los mismos niños suben videos, agresiones, peleas; hay un sinfín de situaciones que tenemos que abordar”, advirtió el dirigente del sindicato más numeroso de la entidad.