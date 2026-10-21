Alcaldes y alcaldesas deben cumplir con la descentralización de los Institutos Municipales de Mujeres

Alcaldes y alcaldesas deben cumplir con la descentralización de los Institutos Municipales de Mujeres

octubre 21, 2026



Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Al momento, solo 135 Instituto Municipales de las Mujeres han sido descentralizados conforme a la ley, 77 siguen pendientes, por lo que los alcaldes y alcaldesas deberán atender lo establecido en el Artículo 81-Bis de la Ley del Municipio Libre para otorgarles autonomía, personalidad jurídica y financiera.

La directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres, Zayra del Toro Olivares indicó que actualmente todos los Institutos se encuentran funcionando en los 212 municipios.

“Por ley ya todos están creados, sin embargo, hay 135 descentralizados, 77 centralizados, 204 directoras con las que hemos tenido el contacto”, explicó.

Reconoció que, si bien se han encontrado con algunas resistencias por parte de alcaldes y alcaldesas, la mayoría ha empezado a hacer la transición.

“Es aquí donde aprovechó para recordarles que es por ley, está establecido en el 81 bis, en la Ley del Municipio Libre que deben asignar un presupuesto y transitar la descentralización para otorgarles ya la autonomía y la personalidad jurídica y financiera que requieren los institutos”.

Advirtió que en caso de incumplir, será el Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado el que hará las observaciones.

Asimismo, Del Toro Olivares indicó que algunos ayuntamientos han removido a las directoras de los Institutos, por lo que deben notificar del cambio a fin de que el Instituto capacite a las nuevas y las acompañen en la implementación de las políticas públicas.

Finalmente, informó que 66 municipios han instalado su sistema municipal para la igualdad entre mujeres y hombres.