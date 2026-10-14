Sheinbaum califica de “oportunistas” a opositores que se sumaron a marcha de trabajadores del IMSS

Sheinbaum califica de “oportunistas” a opositores que se sumaron a marcha de trabajadores del IMSS

octubre 14, 2026

Muestra imágenes de dron de la convocatoria que se dio este martes sobre Paseo de la Reforma

Carlos Guzmán | Correesponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum minimizó la dimensión política de la movilización de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y cuestionó que partidos y organizaciones opositoras se hayan sumado a las protestas, al tiempo que pidió a la ciudadanía valorar por cuenta propia el número de participantes y no depender únicamente de las imágenes difundidas en redes sociales.

Durante su conferencia matutina, la mandataria presentó imágenes aéreas de la marcha realizada en la Ciudad de México, obtenidas de videos publicados por particulares que utilizaron drones, para que cada persona sacara sus propias conclusiones sobre la cantidad de manifestantes.

“Es importante que cada quien tome sus propias conclusiones”, expresó al mostrar las imágenes de la movilización sobre Paseo de la Reforma, antes de que los participantes llegaran a las instalaciones del Seguro Social.

Aunque reconoció la legitimidad de las demandas laborales, Sheinbaum sostuvo que algunas organizaciones y fuerzas políticas buscan aprovechar el descontento de los trabajadores para utilizarlo con fines políticos.

En ese contexto, cuestionó la presencia de actores vinculados con partidos como el PT y de agrupaciones que, afirmó, no cuentan con la representación sindical que dicen tener.

La presidenta también señaló la participación de grupos disidentes del Sindicato del Metro y de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la capital, al insistir en que es necesario distinguir entre las exigencias de los trabajadores del IMSS y la intervención de organizaciones ajenas a su representación sindical.

“Es legítimo que se manifiesten, pero sí hay que poner todo en su justo término”, afirmó.

Frente a las inconformidades, la mandataria aseguró que su gobierno atenderá las demandas legítimas del personal del Seguro Social y anunció que instruyó a las autoridades correspondientes a presentarle, durante esta misma semana, un plan de acción para resolverlas.

Entre los problemas que se revisan mencionó el desabasto de medicamentos e insumos en algunos hospitales, la falta de médicos en determinados turnos, la incertidumbre laboral de quienes fueron contratados durante la pandemia de Covid-19 y las bajas becas que reciben los médicos residentes.

Sobre el suministro de fármacos, explicó que se realizan verificaciones directas en hospitales y encuestas entre usuarios de las farmacias del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar para contrastar las existencias reportadas por las instituciones con los medicamentos que efectivamente reciben los derechohabientes.

En cuanto a la consulta sindical para decidir si se acepta la propuesta de la dirección del IMSS, Sheinbaum afirmó que solicitó garantizar un proceso libre, sin presiones ni orientación sobre el sentido del voto.

“Vamos a esperar los resultados de la consulta”, sostuvo, ante las sospechas de algunos trabajadores de que el resultado estaría definido de antemano.

La mandataria reiteró que su administración resolverá los problemas del sector salud, pero cuestionó que las protestas sean utilizadas por sectores políticos y mediáticos para magnificar el conflicto.

También llamó a la población a contrastar la información y evitar que las redes sociales sean su única fuente para dimensionar la movilización.