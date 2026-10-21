Salió a buscar trabajo para mantener a su hija y desapareció; su madre lo busca desde 2021

octubre 21, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Asunción Petrus Cano lleva más de cinco años buscando a su hijo Lorenzo Asquil Ramírez Petrus, quien desapareció el 21 de marzo de 2021, luego de salir de casa en busca de trabajo para conseguir leche y pañales para su pequeña hija.



La mujer recordó que su familia se dedicaba al reciclaje, pero los ingresos no eran suficientes para cubrir las necesidades del hogar, por lo que Lorenzo decidió buscar otra oportunidad laboral, incluso como ayudante de albañil.



“Me dijo: ‘Ma, pues ya no me alcanza para leche y pañales para mi hija, voy a salir a buscar trabajo, aunque sea de ayudante de albañil’. Le dije: ‘Sí, mi vida, que Dios te bendiga’. Y eso fue lo último que vi de mi hijo”, relató.



Desde aquel día, Asunción no ha vuelto a saber de Lorenzo. A más de cinco años de su desaparición, continúa sin conocer qué ocurrió con él ni dónde podría encontrarse.



La madre buscadora señaló que durante los primeros años enfrentó dificultades para obtener la atención que esperaba de las autoridades encargadas de investigar el caso.



No obstante, indicó que actualmente cuenta con mayor acompañamiento institucional y con el respaldo del colectivo de búsqueda al que pertenece.



Explicó que la unión con otras familias que atraviesan la misma situación le ha permitido continuar con la búsqueda y mantener la exigencia de respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.