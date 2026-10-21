Todo listo para la fiesta en honor a San Rafael Guízar y Valencia

octubre 21, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Las actividades religiosas y culturales se realizan en coordinación con el Ayuntamiento; el arzobispo Jorge Carlos Patrón Wong presidirá las misas principales del 24 de octubre, en el marco de la etapa final de su ministerio en Xalapa.



De acuerdo con el vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, Juan Beristáin de los Santos, se espera la llegada de entre 300 mil y 350 mil peregrinos a Xalapa durante estos días para venerar a San Rafael Guízar y Valencia.



El sacerdote señaló que desde ahora se registra la llegada de fieles procedentes de distintas regiones de Veracruz y de otras entidades del país, aunque se prevé que la mayor afluencia ocurra entre el 23 y el 24 de octubre, fechas en las que miles de personas se congregarán para participar en las actividades religiosas dedicadas al santo.



Explicó que, para la organización de esta festividad, la Arquidiócesis mantiene una coordinación con el Ayuntamiento de Xalapa, con el propósito de desarrollar dos programas: uno cultural y académico, con sede en el Museo San Rafael Guízar y Valencia, ubicado en la calle Juárez número 70, y otro religioso y popular, que se lleva a cabo en la Catedral Metropolitana, donde descansan los restos del santo.



Las actividades culturales comenzaron el pasado 10 de octubre y concluirán el día 24, mientras que el programa litúrgico en la Catedral inició el 15 de octubre e incluye celebraciones eucarísticas, rosarios, horas santas y momentos de adoración.