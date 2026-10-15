Defiende Sheinbaum crecimiento economico de México en lo que va de 2026

octubre 15, 2026

Según cifras de la OCDE nuestro país está en el top 5 que lidera Irlanda del Norte

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el desempeño de la economía mexicana frente a las críticas sobre el bajo crecimiento y destacó que México registró un avance de 1.4 por ciento en el segundo trimestre de 2026, por encima del promedio de 0.7 por ciento de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Durante su conferencia, la mandataria presentó indicadores económicos para respaldar su optimismo sobre la evolución del país y sostuvo que la inversión en infraestructura, la construcción de vivienda, el crecimiento de la industria electrónica y la recuperación de algunos sectores manufactureros están contribuyendo a la actividad económica.

De acuerdo con la gráfica de la OCDE que mostró, México se ubicó entre las economías con mayor crecimiento durante el periodo, detrás de Irlanda, Israel, Eslovenia, Suiza, Lituania y Suecia.

Sheinbaum atribuyó el menor dinamismo de numerosas economías a factores internacionales, entre ellos el encarecimiento de los combustibles, las dificultades de acceso a energéticos y los efectos de la política arancelaria impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump.

La presidenta señaló que estos factores han presionado el crecimiento mundial y mencionó que China, que en años anteriores registraba tasas de entre seis y ocho por ciento, actualmente presenta un ritmo menor, cercano al cuatro por ciento.

Sheinbaum identificó la construcción como uno de los principales impulsores del crecimiento mexicano. Destacó el programa Vivienda para el Bienestar, así como las inversiones en carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles, que forman parte de la estrategia de infraestructura del gobierno federal.

Afirmó que la construcción de vivienda pública también ha favorecido a la edificación privada, al generar actividad económica en un sector con efectos sobre diversas ramas productivas.

El segundo factor, explicó, es el crecimiento de la industria electrónica, impulsado en parte por la expansión de la inteligencia artificial en Estados Unidos y la demanda de componentes tecnológicos. Indicó que diversas plantas instaladas en México están incrementando su producción para atender ese mercado.

Añadió que algunas empresas automotrices, afectadas previamente por el estancamiento y los aranceles estadounidenses, comienzan a recuperarse. A estos factores sumó el desarrollo de proyectos energéticos, que, sostuvo, contribuirán a mantener la actividad económica.

La mandataria también citó cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), según las cuales la actividad industrial aumentó 0.6 por ciento de julio a agosto de 2026 y acumuló un crecimiento anual de 3.6 por ciento respecto de agosto de 2025.

Más allá del crecimiento del producto interno bruto, Sheinbaum sostuvo que el desempeño económico debe evaluarse también por la distribución de la riqueza y sus efectos sobre las condiciones de vida de la población.

Como respaldo, citó una publicación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), según la cual México contribuyó con 60 por ciento de la reducción de la población en situación de pobreza registrada en toda la región entre 2014 y 2024.

La presidenta atribuyó ese resultado al modelo denominado Humanismo Mexicano, al aumento de los salarios y a los programas sociales, que, afirmó, permiten distribuir una mayor proporción de los beneficios económicos.

Con estos indicadores, Sheinbaum defendió la estrategia del gobierno federal, basada en el Plan México, la inversión pública en infraestructura, el fortalecimiento de la industria y la continuidad de los incrementos salariales y los programas de bienestar.

La mandataria anticipó que el crecimiento podría fortalecerse durante la segunda mitad del año, aunque reconoció implícitamente que el crecimiento económico, por sí solo, no refleja necesariamente el bienestar de toda la población.