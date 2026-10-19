Dos de cada 10 mujeres podrían desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida: Fanny Viveros

octubre 19, 2026





Ariadna García

Xalapa, Ver.



Dos de cada 10 mujeres podrían desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida, por lo que la detección oportuna es fundamental para identificar lesiones en etapas tempranas, afirmó la doctora Fanny Viveros Paquel durante la charla «cáncer de mama: verdades y mitos».



En el marco del 19 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la especialista subrayó que, aunque existen factores de riesgo que pueden modificarse, no es posible garantizar que una mujer no desarrolle este padecimiento.



“El cáncer de mama no se previene. Hay detección oportuna, hay modificación de factores de riesgo, pero no existe como tal la prevención del cáncer de mama”, expresó.



En ese sentido, destacó la importancia de realizarse mastografías, ya que algunos tumores pueden desarrollarse sin presentar señales evidentes y pasar inadvertidos durante la autoexploración.



“Un tumor de un centímetro no lo palpamos nosotros. Un tumor de un centímetro apenas los que estamos en contacto con esto diario, que tenemos la práctica, pudiéramos llegar a detectarlo”, explicó.



Viveros Paquel señaló que el objetivo es identificar las lesiones cuando todavía son pequeñas, para ofrecer mayores oportunidades de tratamiento y supervivencia.



“Mi misión en la vida es encontrar tumores de mama abajo de este centímetro. Es mi obligación encontrarlo entre seis y nueve milímetros. ¿Para qué? Para yo poder darle a esa mujer un 80 por ciento de sobrevida a 10 años”, añadió.



La especialista también llamó a las mujeres a no dejar de realizarse sus estudios por tener implantes mamarios, pues esta condición no elimina la necesidad de vigilancia médica.



“Todas las mujeres se deben de hacer mastografía”, insistió.



Entre los principales signos de alerta mencionó la aparición de bultos, hinchazón, irritación, hundimientos en la piel o en el pezón, enrojecimiento y secreciones anormales.



“Puede haber que esté uno secretando a través del pezón, incluso sangre. Ese es un súper foco rojo”, advirtió.



Respecto a los factores de riesgo, la doctora mencionó el consumo de alcohol, la obesidad y la falta de actividad física. También explicó que la historia reproductiva y la lactancia son aspectos que se consideran al evaluar el riesgo individual.



Durante su exposición, además, abordó algunos mitos relacionados con la mastografía, entre ellos la creencia de que la radiación del estudio provoca cáncer de mama, y señaló que esta afirmación es falsa.



Reiteró que las mujeres deben acudir a revisiones médicas y realizarse los estudios que correspondan de acuerdo con su edad, antecedentes y valoración clínica.