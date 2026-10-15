Las sirenas de Arleth convierten el dolor familiar en un mensaje de prevención del cáncer de mama

Las sirenas de Arleth convierten el dolor familiar en un mensaje de prevención del cáncer de mama

octubre 15, 2026

La artista plástica perdió a su hermana Anita, quien enfrentó dos veces la enfermedad, y busca que sus pinturas recuerden a las mujeres la importancia de revisarse a tiempo

Isabel Ortega/Orizaba, Ver.- Las sirenas de Arleth Irina Galicia Cortés tienen nombre, historia y una misión: recordar a las mujeres que su salud no debe quedar al final de la lista de pendientes. Detrás de sus colores y miradas hay una historia marcada por la pérdida de su hermana Anita, quien enfrentó dos veces el cáncer de mama, así como de su hermana Yola y de su madre, fallecidas en un mismo año.

Ese dolor encontró una forma de expresarse a través del arte. Hoy, las pinturas de Arleth forman parte de la campaña Octubre Rosa 2026, impulsada por el Ayuntamiento y el DIF Municipal de Orizaba, con la intención de llevar un mensaje de prevención y detección oportuna del cáncer de mama.

“Para mí es muy importante, porque es muy doloroso perder a la familia precisamente por no prevenir o por no hacerse un estudio a tiempo”, comparte la artista, quien considera que las obligaciones cotidianas llevan a muchas mujeres a posponer sus revisiones médicas y dejar su salud en segundo plano.

Por eso, sus obras no buscan provocar miedo, sino despertar conciencia. Arleth espera que una mujer se detenga frente a una de sus sirenas, se identifique con ella y recuerde que necesita revisarse, retomar sus chequeos médicos o programar una cita.

La invitación para participar en esta campaña llegó hace tres años, cuando Michelle Fragoso Martínez, entonces síndica y actualmente jefa de Gabinete del Ayuntamiento de Orizaba, la convocó a sumar su trabajo a Octubre Rosa. Este año volvió a llamarla para que sus pinturas acompañaran las acciones de sensibilización.

La propuesta tiene un significado especial para la artista, porque la prevención dejó de ser un tema ajeno y se convirtió en parte de su historia familiar. Su deseo es que el mensaje llegue antes de que otras familias tengan que atravesar una experiencia dolorosa y que más mujeres encuentren motivos para atender su salud a tiempo.

Sirenas con historias propias

Las sirenas han acompañado a Arleth durante 35 años. Nacieron cuando estudiaba diseño gráfico, a partir de una actividad inspirada en poemas de Jaime Sabines. Lo que comenzó como un ejercicio creativo se convirtió en una constante de su trayectoria artística.

Desde entonces, ha creado personajes con nombre, apellido e historias propias. Algunos están inspirados en personas de su entorno, a quienes transforma en figuras que cobran vida a través de sus pinceles.

Ahora, esos personajes también son portadores de un mensaje de salud. Sus colores y expresiones buscan acercar la prevención a las mujeres desde un lenguaje distinto, que invite a detenerse y reflexionar sin recurrir al temor.

Las sirenas ya aparecen en carteleras municipales y en puntos estratégicos de Orizaba. Desde esos espacios, Arleth espera que sus pinturas lleguen no solo a las mujeres, sino también a sus hijos, parejas, hermanos y amigos, para que acompañen y alienten el cuidado de la salud.

La detección oportuna del cáncer de mama permite identificar la enfermedad en etapas tempranas y puede ampliar las posibilidades de tratamiento. Para Arleth, cada pintura es una oportunidad de recordar esa importancia.

Su propósito es sencillo, pero nace de una experiencia profunda: que alguien mire una de sus sirenas, recuerde que debe cuidarse y decida buscar atención médica. Que el mensaje llegue a tiempo y que ninguna familia tenga que vivir una pérdida que pudo evitarse o cuya atención pudo comenzar antes.