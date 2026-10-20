Juez emite una orden de arresto contra Raúl Castro por el “derribo de avionetas”

Juez emite una orden de arresto contra Raúl Castro por el “derribo de avionetas”

octubre 19, 2026

Un juez de Miami, Florida, emitió una orden de arresto estatal sin derecho a fianza en contra del expresidente cubano Raúl Castro, de 96 años, por su presunta participación en el derribo de dos avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996.

⇒ El anuncio fue formalizado en una conferencia de prensa este lunes por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, acompañado por autoridades federales y locales en la Universidad Internacional de Florida (FIU).

Los cargos y el trasfondo legal

La orden judicial se deriva de una investigación de tres décadas y de una declaración jurada que establece causa probable para acusar a Raúl Castro de conspirar y cometer asesinato en primer grado de cuatro tripulantes —tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal permanente—, identificados como Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Pablo Morales y Mario de la Peña.

Los hechos: El 24 de febrero de 1996, dos de las tres avionetas Cessna C-337 de la organización con sede en Miami —dedicada a buscar y auxiliar a balseros cubanos en el estrecho de Florida— fueron abatidas por misiles lanzados desde cazas MiG de la Fuerza Aérea Cubana mientras sobrevolaban aguas internacionales.

La prueba clave: Las autoridades judiciales destacaron que cuentan con una grabación en la que se escucha a Raúl Castro —entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR)— dar la orden directa del ataque: “Bueno, túmbenlos en el mar cuando se aparezcan; y no consulten los que tienen las facultades”.

Implicación de espías: La investigación señala que una red de inteligencia cubana infiltrada en Florida (la llamada Red Avispa) recopiló información sobre los planes de vuelo y facilitó que las aeronaves quedaran expuestas al ataque militar.

Alcance y consecuencias de la orden

Aunque el expresidente cubano no se encuentra bajo custodia inmediata, las autoridades de Florida enfatizaron que la orden tiene implicaciones jurídicas reales: