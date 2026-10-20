Gobierno de Guanajuato cancela construcción de puente en León por falta de requisitos

octubre 19, 2026

El Gobierno de Guanajuato canceló la construcción del puente vehicular en el bulevar Aeropuerto de León, una obra prioritaria para la movilidad en la que se contemplaba una inversión de 434.8 millones de pesos; esto, debido a que venció el plazo establecido sin que el municipio acreditara la totalidad de los requisitos técnicos y jurídicos.

A través de un comunicado, la administración estatal -a cargo de la panista Libia Dennise García Muñoz Lerdo- informó que el pasado 15 de octubre concluyó el plazo para cumplir con las condiciones necesarias para la ejecución del proyecto financiado con recursos de deuda pública.

Según la Secretaría de Obra Pública, el municipio de León no completó la liberación total de los predios ni las autorizaciones requeridas:

Derecho de vía: Aunque se reporta un avance del 99%, quedaron pendientes por acreditar dos superficies de 166.42 y 490.86 metros cuadrados, este último sujeto a un proceso de expropiación iniciado tardíamente por el municipio en enero de 2026.

Autorizaciones ambientales: Permanecen pendientes los permisos municipales en materia ambiental, incluidos los trámites correspondientes al arbolado urbano.

Estudio de costo-beneficio: Subsisten observaciones técnicas sin solventar.

La Secretaría precisó que mediante un oficio notificado el 12 de agosto se estableció el 15 de octubre como fecha límite improrrogable, ya que la legislación exige contar con la posesión total de los inmuebles para formalizar los contratos antes del 30 de noviembre, fecha límite para comprometer los recursos del financiamiento.

La postura del Gobierno Estatal y la respuesta municipal

La gobernadora Libia Dennise reconoció la importancia de la obra para mejorar el flujo vehicular en los accesos a la ciudad y afirmó que la voluntad y los recursos económicos por parte del Estado siempre han estado disponibles, condicionados al estricto apego a la legalidad y al uso responsable del erario.

Por su parte, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez lamentó la decisión y exhortó a las autoridades estatales a buscar el “cómo sí” concretar la obra, argumentando que las necesidades de los habitantes de León están por encima de cualquier otro interés. Sostuvo que la licitación pudo realizarse de manera paralela a los trámites de expropiación del predio en litigio y manifestó su confianza en que el proyecto pueda retomarse mediante la coordinación institucional.