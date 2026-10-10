Prevén lluvias fuertes y tormentas eléctricas en Veracruz este sábado

octubre 10, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este sábado se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en distintas regiones del estado de Veracruz, acompañadas de posibles tormentas eléctricas y rachas de viento.

Las precipitaciones podrían presentarse principalmente en las zonas montañosas del centro y sur de la entidad, mientras que en las regiones costeras continuará el ambiente cálido a caluroso, con temperaturas que podrían alcanzar los 32 grados Celsius.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a la población mantenerse alerta por posibles encharcamientos, inundaciones, deslaves e incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como atender los avisos de Protección Civil.