Alcalde de Coatza confirma fallecimiento de 4 mujeres en Villa Allende 

octubre 19, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El alcalde de Coatzacoalcos, Pedro Miguel Rosaldo confirmó el fallecimiento de 4 mujeres a consecuencia de la caída de una barda sobre su vivienda en la comunidad de Villa Allende.



De acuerdo al Edil la tragedia ocurrió derivado de las lluvias que se generaron por el Frente Frío Número 2, las cuales ocasionaron el desplome de una barda que no contaba con muro de contención.

“La barda anterior con muro de contención no lo tiene, entonces la arena se deslizó y la barda no aguantó y cayó sobre la vivienda del vecino. El reporte son 4 (personas fallecidas), sí puras mujeres”, confirmó el alcalde.

Ante ello, el presidente municipal pidió a la población seguir las indicaciones de las autoridades de Protección Civil del Estado y municipal para evacuar las viviendas en riesgo y trasladarse a los albergues habilitados.

“El protocolo está activado desde ayer (domingo), el Plan Tajín, hay que seguir las indicaciones, hay que prevenir, lo material va y viene es lo de menos, que pidan ayuda, nosotros estamos haciendo circuitos para recoger gente con camiones, camionetas de la Policía Estatal”.



Asimismo, Rosaldo informó que en los albergues instalados en Coatzacoalcos hay más de 150 personas refugiadas.