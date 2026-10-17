Rugen los motores: Arranca el paso de La Carrera Panamericana por tierras veracruzanas

Rugen los motores: Arranca el paso de La Carrera Panamericana por tierras veracruzanas

octubre 16, 2026

Rugen los motores en tierras jarochas. La edición número 39 de la era moderna de La Carrera Panamericana arrancó este viernes con la participación de más de 70 vehículos clásicos y deportivos que recorren la geografía nacional, destinando más de 700 kilómetros de su mítica ruta a territorio veracruzano.

El evento automovilístico de velocidad más importante de México mantiene en expectativa a los aficionados, quienes podrán disfrutar del paso de verdaderas joyas sobre ruedas durante este fin de semana, aunque también implicará cierres viales temporales en carreteras estratégicas.

Itinerario y llegada al puerto

La competencia llega este viernes 16 de octubre al puerto de Veracruz, con una meta programada en la Macroplaza del Malecón alrededor de las 17:30 horas, donde autoridades y público en general darán la bienvenida a los pilotos nacionales e internacionales.

Para el sábado 17, la adrenalina continuará desde temprana hora:

07:00 horas: Salida de los bólidos rumbo a Xalapa.

08:00 horas: Escala técnica en el Museo Kaná.

Posteriormente, los vehículos avanzarán hacia la región de Perote y la sierra de Atzalan, cruzando hacia el estado de Puebla.

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Cierres viales y tramos de velocidad

Debido al desarrollo de las etapas de velocidad cronometrada, la Secretaría de Turismo alertó sobre cierres temporales a la circulación este sábado de 07:00 a 14:30 horas en los siguientes tramos carreteros:

Perote – Tlapacoyan

Tlapacoyan – Martínez de la Torre

Tlapacoyan – Teziutlán

De acuerdo con el itinerario, el primer automóvil partirá de Atzalan a las 09:53 horas para llegar a Tlapacoyan a las 10:41 horas; en su trayecto de regreso, cruzará Tlapacoyan a las 12:53 horas rumbo a Atzalan (13:21 horas). La circulación vehicular se reabrirá de manera paulatina una vez que cruce el último competidor.

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Recomendaciones para los asistentes

Si planeas asistir a presenciar el paso de los bólidos, las autoridades recomiendan: