Ingenio San Pedro se prepara para la zafra, luego de tres meses de negociaciones

noviembre 12, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Los molinos del Ingenio San Pedro, ubicado en el municipio de Lerdo de Tejada, volverán a trabajar, luego de que el miércoles los trabajadores ingresaron ya para las acciones de mantenimiento y limpieza, informó la gobernadora Rocío Nahle García.



En un mensaje en sus redes sociales, la mandataria de Veracruz señaló que a tres meses de que se anunció su cierre por parte de los representantes de Grupo POrres, ayer oficialmente reanuda sus actividades.

“Hoy el ingenio San Pedro vuelve a sonar sus molinos, se prepara para la zafra y vamos a ir caminando poco a poco”, dijo la jefa del Ejecutivo Estatal.

Recordó que la factoría ahora funcionará a través de un fideicomiso integrado por los productores de caña, los trabajadores y un ente privado financiero y operador.

“Esto nos llevó tres meses después de que se anunciara su cierre, pero es importante resaltar que con trabajo, decisión, organización, las cosas se pueden lograr. El Gobierno de la República, el Gobierno del Estado no tienen ninguna participación”, aclaró.



Sin embargo, destacó que las autoridades de ambos niveles dieron seguimiento al proceso dando acompañamiento para brindar certeza y transparencia.

Siempre apegados a la ley y a los tratados comerciales internacionales que México ha signado, como el Tratado del Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

Finalmente, felicitó a los trabajadores y a los productores, pues reconoció que cuando la causa es justa las cosas se pueden lograr, con decisión con unidad con sensatez y respeto.

“Los felicito, estoy segura que está es una historia, una hojita más en la historia del ingenio San Pedro que se va a escribir en una zona tan productiva, es la zona de producción de caña más grande del país, la Cuenca del Papaloapan”, concluyó.