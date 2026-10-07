Preparan aplicación para consultar rutas y horarios de Atenas

octubre 7, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver.- El Ayuntamiento de Xalapa prepara una aplicación móvil para que la población pueda consultar las rutas, paradas y horarios del servicio de transporte Atenas, informó la alcaldesa Daniela Griego Ceballos.



La edil explicó que la herramienta permitirá a los usuarios conocer el recorrido de las unidades y anticipar sus traslados una vez que el servicio entre en operación.



“Se hizo una aplicación por parte del ayuntamiento para mapear las rutas y la gente pueda consultarlas”, señaló.

Griego Ceballos indicó que la propuesta será presentada al Gobierno del Estado con la intención de que la aplicación pueda comenzar a funcionar de manera simultánea con el servicio Atenas.



“En cuanto arranque el servicio Atenas se tendría también la aplicación para que la gente tenga claridad sobre las rutas, las paradas, los horarios del transporte Atenas”, explicó.



La alcaldesa señaló que la intención es que, posteriormente, la aplicación pueda incorporar información de todas las rutas del transporte urbano en Xalapa, aunque para ello será necesario establecer diálogo con los concesionarios.



Detalló que Atenas contará inicialmente con cinco rutas, una de ellas con recorrido de Banderilla hacia Emiliano Zapata, además de que se busca ampliar la cobertura hacia la zona rural de Xalapa.



También se analiza colocar códigos QR en las paradas o en las propias unidades para facilitar que los usuarios descarguen la aplicación y tengan acceso a la información del servicio.



Por otra parte, la alcaldesa informó que continúa el trámite para entregar en comodato al Gobierno del Estado el terreno ubicado en la zona de Valle Real, donde se contempla instalar una terminal para los autobuses Atenas.



“Nosotros esperamos ya pasar el comodato para ceder el uso del terreno a Gobierno del Estado”, dijo.



Explicó que el Ayuntamiento afinó el documento con la Secretaría de Finanzas y Planeación y Patrimonio del Estado, por lo que ahora se espera que el Fideicomiso para el Transporte realice las adecuaciones necesarias en el predio.