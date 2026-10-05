NFL investiga a un árbitro por presunto insulto a un jugador

octubre 5, 2026

La National Football League (NFL) confirmó que se encuentra revisando un incidente ocurrido el pasado domingo durante el partido entre los Arizona Cardinals y los New York Giants, donde el juez de línea Jeff Seeman habría utilizado lenguaje soez en contra del ala cerrada Trey McBride.

El altercado se produjo a menos de cinco minutos de concluir el encuentro. Trey McBride protestó la no marcación de un castigo por contacto ilegal contra el esquinero Dru Phillips en una jugada clave de tercera oportunidad. Fue en ese instante cuando las cámaras de transmisión captaron al réferi dirigiendo palabras inapropiadas hacia el jugador de los Arizona Cardinals.

La NFLPA exige cero tolerancia

El incidente provocó una reacción inmediata por parte del gremio de futbolistas. JC Tretter, director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA), se pronunció a través de sus redes sociales exigiendo la misma severidad con la que se sanciona a los atletas.

Hasta el momento, la Asociación de Árbitros de la NFL (NFLRA) no ha emitido ninguna postura oficial al respecto.

El juego concluyó con la victoria de los New York Giants por 36-24, sellada con una interceptación devuelta hasta la zona de anotación por Deonte Banks en los segundos finales. Sin embargo, el resultado ha quedado en segundo plano ante la presión de la afición y el sindicato de jugadores para que la liga aplique un castigo ejemplar al juez de línea.