“López Obrador se retiró de la vida pública, no de la política”, Claudia Sheinbaum

“López Obrador se retiró de la vida pública, no de la política”, Claudia Sheinbaum

octubre 1, 2026

Agradece dedicatoria a su persona de su nuevo libro “Pueblo”

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que Andrés Manuel López Obrador no necesariamente se retiró de la política al dejar la Presidencia de la República, pues aunque abandonó la actividad pública y la acción política cotidiana, su decisión de escribir libros representa, a su juicio, “una forma distinta de hacer política”.

Al referirse a la reaparición del expresidente para presentar su nuevo libro, Pueblo, Sheinbaum afirmó que vio el video difundido desde Palenque, Chiapas, y calificó de “muy emotivo” el mensaje que López Obrador dirigió al país.

También agradeció las palabras que le dedicó y destacó que el contenido de la grabación permite poner en contexto parte de lo que actualmente ocurre en México.

“Él dijo que iba a retirarse de la política para escribir libros, pero todo libro es político”, sostuvo la mandataria durante su conferencia, al ser cuestionada sobre el regreso del exmandatario a la conversación pública.

Sheinbaum estableció así una diferencia entre retirarse de la actividad política cotidiana y dejar de participar en la reflexión sobre los asuntos públicos. “No es que necesariamente se haya retirado de la política, se retiró de la vida pública y del actuar político cotidiano, de la acción política, pero se está dedicando a reflexionar y a escribir, que también es una forma distinta de hacer política”, explicó.

La declaración de la presidenta se produjo después de que López Obrador reapareciera públicamente, dos años después de concluir su mandato, para presentar Pueblo, una obra en la que aborda su interpretación de la historia política de México desde la Independencia y expone parte de las ideas que, de acuerdo con su visión, dieron sustento al denominado Humanismo Mexicano.

Desde su quinta en Palenque, el expresidente difundió un video en el que aseguró encontrarse contento con su retiro de la actividad política, después de casi cinco décadas de participación en la vida pública nacional.

Uno de los elementos centrales de su mensaje fue el reconocimiento a Sheinbaum. López Obrador informó que dedicó Pueblo a la presidenta, a quien calificó como un “orgullo” y destacó por su trabajo, honestidad, rectitud y lealtad al pueblo.

También afirmó que Sheinbaum ha resultado “extraordinaria” y la calificó como “la mejor presidenta del mundo”, en un respaldo público a la mandataria a dos años del inicio de su administración.

En su mensaje, el expresidente retomó además los principios que considera fundamentales para la Cuarta Transformación, entre ellos: “Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”; “Por el bien de todos, primero los pobres”, y “No robar, no mentir, no traicionar al pueblo”.

López Obrador sostuvo que la transformación política del país no fue resultado de la acción de una sola persona, sino de la participación de millones de mexicanos que durante décadas formaron parte de un movimiento que buscó, según dijo, alcanzar justicia, libertad, democracia y modificar la vida pública nacional.

“Estoy muy contento porque junto con muchos millones de mexicanos, mujeres, hombres, ya algunos se nos adelantaron, los precursores del movimiento de transformación en nuestro país… donde están deben de estar contentos, muy contentos con lo que se logró”, expresó.

La reaparición del expresidente generó reacciones en distintos sectores y también críticas, a las que Sheinbaum hizo referencia durante su conferencia.

La presidenta señaló que algunas personas se mostraron “muy molestas” por la aparición del video y la publicación del nuevo libro.

Sin embargo, evitó presentar el hecho como un retorno de López Obrador a la actividad política cotidiana y subrayó que su actual etapa está concentrada en la escritura y la reflexión.

Pueblo da continuidad a Grandeza, el libro anterior del expresidente, y forma parte de la producción editorial con la que López Obrador busca plasmar su interpretación de la historia nacional y del proceso político que encabezó durante años.

Sheinbaum reconoció que todavía no había leído la nueva obra, pero adelantó que esperaba comprarla y posteriormente comentar algunos de los temas abordados.