Sheinbaum confirma gira el fin de semana por Veracruz

septiembre 30, 2026

Puente portuario, vivienda y Día de la Armada, serán los actos que encabezará

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció

que este fin de semana concentrará su agenda únicamente en el estado de Veracruz.

«Este fin de semana solo vamos a Veracruz, vamos a inaugurar el puente de entrada al puerto, una inauguración de un proyecto de vivienda muy grande más de mil viviendas y el cuatro de octubre se hace una celebración por la primera secretaría de guerra y marina en el puerto esa va a ser la agenda del fin», indicó.

En el arranque de su #MañaneraDelPueblo de este miércoles en Palacio Nacional, la jefa del Estado Mexicano, confirmó que la gira incluirán tres eventos principales.

Puente de acceso al Puerto de Veracruz

Sheinbaum detalló que inaugurará el puente de acceso al recinto portuario, obra vinculada a la modernización del puerto. El proyecto forma parte de la ampliación que busca llevar la capacidad de 22 a 90 millones de toneladas con una inversión de alrededor de 23 mil millones de pesos. 5460

De acuerdo con la gobernadora Rocío Nahle, se trata de un distribuidor vial de aproximadamente dos kilómetros para facilitar el acceso al puerto, obra que surgió de una petición planteada durante la campaña electoral. La propia Presidenta ya había destacado esta obra el 10 de septiembre en Boca del Río como parte de la conservación de la Red Federal de Carreteras y la infraestructura portuaria.

Proyecto de más de mil viviendas

El segundo punto es la inauguración de un proyecto habitacional de gran escala. La Presidente ta informó que estará en la inauguración de un proyecto de más de mil viviendas.

Se trata del desarrollo Bosques de Río Medio, en el puerto de Veracruz, donde se proyecta un total de mil 40 casas del Programa Vivienda para el Bienestar. Cada vivienda cuenta con 60 metros cuadrados, dos recámaras y servicios completos. En enero de este año la Presidenta ya había entregado 200 casas en ese mismo fraccionamiento.

Este desarrollo, abundó, es parte de la meta sexenal de 107 mil 675 Viviendas para el Bienestar en Veracruz, destinadas a trabajadores con ingresos inferiores a dos salarios mínimos.

Celebración del 4 de octubre

El domingo, encabezará el Día de la Armada de México.

La Secretaría de Marina, a través de la Primera Región Naval, informó que prepara actividades del 2 al 4 de octubre para conmemorar los 205 años del nacimiento de la Armada de México y los 202 años de la promulgación de la Constitución Federal de 1824.

El origen de la fecha se remonta al 4 de octubre de 1821, cuando Agustín de Iturbide decretó la creación del Ministerio de Guerra y Marina, dirigido entonces por el Teniente de Navío Antonio de Medina Miranda.

El programa incluye:

Fin de Semana de la Flota, viernes 2 y sábado 3 de octubre, con exhibición de capacidades navales nacionales

Instalación del Paseo del Marino y conciertos en la Plaza del Heroísmo

De las I

De las I Desfile oficial el domingo 4 de octubre, de la Macroplaza, avanzando por el bulevar Ávila Camacho, hasta la Plaza de la Soberanía, con participación de personal naval, cadetes de la Heroica Escuela Naval y demostraciones aéreas y marítimas.

Cabe precisar el sábado 26 de septiembre ya se observan helicópteros y avionetas de la Marina sobre el malecón como parte de los ensayos.