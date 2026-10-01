Urge barda perimetral en telesecundaria de Xalapa tras desbordamiento del río Carneros

octubre 1, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Las recientes e intensas lluvias registradas en la capital veracruzana provocaron el desbordamiento del río Carneros, ocasionando inundaciones que impactaron gravemente las instalaciones de la escuela Telesecundaria “Rafael Hernández Ochoa”, ubicada en la colonia Luz del Barrio, en la zona de San Bruno.

El incremento en el nivel del cauce superó el metro y medio de altura, ingresando a las aulas y áreas comunes del plantel educativo. Esta situación derivó en considerables pérdidas materiales, incluyendo libros de texto, material didáctico de los docentes y daños estructurales en el mobiliario escolar.

Frente a las constantes emergencias por fenómenos meteorológicos, la comunidad escolar urgió a las autoridades educativas y municipales la construcción inmediata de una barda perimetral de contención.

Patricia Reyes, integrante de la institución, señaló que el problema es recurrente y que cada temporada de lluvias sufren los mismos estragos.

“Se inundó debido al crecimiento del río Carneros. Urge una barda perimetral porque cada que llueve son las mismas consecuencias. Hay pérdidas de libros y materiales de las maestras en los salones. Es agua totalmente contaminada que proviene del caño”, declaró la afectada.

El agua estancada y el lodo acumulado representan un riesgo sanitario latente para la comunidad estudiantil, la cual supera los 300 alumnos. Las áreas verdes del plantel, destinadas para el recreo de los jóvenes, quedaron completamente anegadas por las aguas residuales.

Tras la contingencia, personal de Protección Civil, en coordinación con docentes, vecinos de la colonia y padres de familia, desplegaron jornadas intensas de faena para retirar el lodo, barrer los salones, lavar las áreas comunes y aplicar esquemas de desinfección en todo el inmueble.

Los docentes y tutores reiteraron el llamado al Gobierno del Estado y al Ayuntamiento de Xalapa para intervenir el cauce del río Carneros y ejecutar obras de infraestructura definitivas que eviten un desastre mayor que ponga en peligro la integridad de los estudiantes.