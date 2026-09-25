Sheinbaum pospone para el lunes informe por caso Ayotzinapa

septiembre 25, 2026

Será presentado de manera conjunta por el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y el fiscal especial para el caso Ayotzinapa

Carlos Guzmán | Enviado, Villahermosa, Tabasco, 25 de septiembre.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno federal pospuso para el próximo lunes la presentación del informe sobre el caso Ayotzinapa, en el que se darán a conocer avances de las investigaciones, nuevas detenciones y las líneas de investigación que se han desarrollado durante su administración.

La mandataria explicó que el informe será presentado de manera conjunta por el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, quienes expondrán los resultados de las indagatorias y los elementos que sustentan las nuevas acciones de la Fiscalía.

Sheinbaum señaló que la decisión de trasladar el informe al lunes obedeció a que este viernes había una agenda con diversas actividades, mientras que para este sábado está prevista la marcha con motivo del 12 aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

“Lo movimos al lunes, el informe de Ayotzinapa”, confirmó la presidenta, quien adelantó que será hasta el martes, durante la conferencia matutina, cuando ella misma pueda abordar con mayor detalle los resultados presentados un día antes.

El principal punto que se dará a conocer, explicó, tiene que ver con nuevas líneas de investigación que no habían sido exploradas anteriormente, a partir de información obtenida mediante el análisis del uso de teléfonos durante la noche y madrugada en que desaparecieron los estudiantes, así como de otros elementos que las autoridades consideraron necesario profundizar.

De acuerdo con Sheinbaum, las investigaciones fueron impulsadas inicialmente durante la gestión del fiscal Alejandro Gertz Manero y posteriormente continuaron con la actual fiscal general, Ernestina Godoy, con el objetivo de ampliar las indagatorias sobre lo ocurrido la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

El informe también incluirá un balance sobre las búsquedas realizadas, la atención proporcionada a los padres y madres de los estudiantes, las nuevas detenciones y las razones que llevaron a concretarlas.

Uno de los aspectos centrales será explicar los elementos científicos en los que se sustentan las nuevas líneas de investigación y las decisiones tomadas por las autoridades ministeriales.

La presidenta aseguró que los familiares de los normalistas ya han sido informados de estos avances y sostuvo que el gobierno federal mantendrá comunicación permanente con ellos.

“De todo ya están informados las madres y los padres de Ayotzinapa”, afirmó, al recordar que sostuvo un encuentro con ellos aproximadamente un mes atrás y que continuará reuniéndose con las familias para proporcionarles información sobre el desarrollo de las investigaciones.

Ante la movilización convocada para este sábado por el aniversario de la desaparición de los estudiantes, Sheinbaum evitó calificar las manifestaciones y sostuvo que el gobierno respeta las expresiones relacionadas con el caso.

No obstante, hizo un llamado para que las movilizaciones se desarrollen de manera pacífica.