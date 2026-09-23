Ya van más de 2 mil vacunas contra sarampión han sido aplicadas en Xalapa

Ya van más de 2 mil vacunas contra sarampión han sido aplicadas en Xalapa

septiembre 23, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La alcaldesa de Xalapa, Daniela Griego Ceballos, dio a conocer que se han aplicado más de 2 mil dosis de vacunas en Xalapa hasta el domingo pasado en los módulos instalados en la ciudad y se prevé ahora poder llegar incluso a las escuelas.

«Al corte del domindo eran más de 2 mil dosis aplicadas en tres días, hay que actualizar en estos días que han corrido a cuántas dosis ascendemos, pero va bastante bien y la coordinación con Gobierno del Estado y el Ayuntamiento es bastante fluida».

Dijo que la cifra corresponde únicamente a los primeros tres días de la estrategia, por lo que todavía falta agregar las dosis aplicadas durante esta semana.

“Va muy bien, anunció la gobernadora el lunes que ampliaramos los módulos; vimos con la Secretaría de Salud, la posibilidad de tener módulos o hacer la vacunación en escuelas, en eso estamos».

Expuso que inicialmente fueron habilitados alrededor de 38 módulos, que incluían centros comunitarios, espacios del DIF Municipal, instalaciones del Ayuntamiento, unidades de salud y espacios universitarios, este número de puntos fue reducido a 10 módulos en espacios más concurridos.

«Se modificaron algunos módulos, se quedaron módulos con mayor afluencia y se cambiaron módulos a plazas comerciales, que acude más gente, pero está la propuesta para vacunar en escuelas», dijo.

Añadió que el Ayuntamiento participa con personal, mobiliario, equipo y vehículos para apoyar el traslado y funcionamiento de los módulos de vacunación.

«Por parte del ayuntamiento tenemos personal dedicado a los módulos, tenemos mobiliario, equipo en los módulos y también vehículos para transportar, va muy bien», añadió.

Griego Ceballos recordó que existe una campaña permanente de vacunación contra el sarampión, aunque en esta ocasión se reforzaron las acciones debido al brote registrado recientemente en un hospital de Xalapa.