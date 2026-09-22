Denuncian por presunto fraude a empresas tras cancelación de conferencia en Xalapa; exigen reembolso

septiembre 22, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Un grupo de ciudadanos que adquirió entradas para una conferencia magistral del empresario y ponente internacional mexicano Jorge Serratos en la capital veracruzana denunció públicamente a las empresas boleteras y organizadoras Fastaccess y Época Cultural por presuntas irregularidades, falsas promesas de pago y la negativa a reembolsar el costo de los accesos tras la cancelación del evento de último momento.

La presentación del reconocido conferencista estaba agendada para llevarse a cabo el pasado 4 de agosto de 2026 en Xalapa. Sin embargo, el encuentro fue suspendido sin previo aviso, dejando varados a decenas de asistentes.

De acuerdo con los testimonios de los defraudados, varias personas se enteraron de la cancelación cuando ya se encontraban en trayecto hacia el recinto o al momento de arribar al lugar donde se efectuaría la ponencia.

Los boletos para el evento tuvieron un costo significativo que osciló entre los mil 710 pesos en zona general y los 2 mil 850 pesos en la modalidad VIP. Tras la suspensión definitiva de la actividad, los compradores iniciaron de inmediato los trámites para exigir la devolución de su dinero, encontrándose con largas, evasivas y cambios constantes en las políticas de reembolso por parte de las firmas responsables.

Una de los afectados relató que durante el mes de agosto los organizadores solicitaron los datos bancarios y la información de los tickets con la promesa por escrito de que la devolución se reflejaría en un plazo no mayor a 48 horas hábiles.

Pese a haber cumplido con la entrega de los requisitos exigidos desde mediados de septiembre, hasta la fecha las empresas no han realizado el depósito correspondiente ni han ofrecido una explicación formal sobre el destino de los recursos.

A la falta de liquidez se suma el bloqueo en los canales de comunicación directos. Los denunciantes señalaron que los administradores restringieron los comentarios en la cuenta oficial de Instagram vinculada a la conferencia, ignoraron las quejas en su página de Facebook y suspendieron la atención mediante mensajería instantánea de WhatsApp, dejando en total estado de indefensión a las familias que pagaron por el espectáculo.

Asimismo, al buscar deslindar responsabilidades, los usuarios contactaron a la firma Impulsa Más, cuyo logotipo figuraba en la publicidad oficial, la cual se desmarcó del conflicto aclarando que su participación se limitó al diseño digital del material promocional. En tanto, los afectados intentaron entablar diálogo con el equipo del conferencista Jorge Serratos, creador del concepto «Sinergia 1+1=3», para exponer la problemática.

Aunque aclararon que no le atribuyen responsabilidad directa sobre el manejo del boletaje, apelaron a su apoyo mediático para presionar a las operadoras locales y lograr la recuperación de su patrimonio.

Ante la falta de respuestas claras, el número de afectados analiza organizarse para presentar denuncias formales ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) e iniciar acciones penales por el delito de fraude.

Los inconformes exigen a Fastaccess y Época Cultural transparentar el número de accesos vendidos, emitir un comunicado oficial e instaurar un calendario inmediato para la devolución íntegra del dinero depositado.