Cumplen un mes a oscuras en Valle Real; acusan desatención de autoridades

septiembre 25, 2026

Juan David Castilla/Xalapa.-Familias del fraccionamiento Valle Real, ubicado en la zona sureste de la capital veracruzana, denunciaron que llevan casi un mes a oscuras debido a severas fallas en el sistema de alumbrado público, problema que incrementa el riesgo de robos y asaltos nocturnos sin que el Ayuntamiento de Xalapa ni la empresa constructora hayan atendido los reportes ciudadanos.

La afectación afecta de forma directa a las áreas identificadas como Córcega y Estambul, donde las calles y espacios de uso común quedan en completa penumbra al ocultarse el sol. Esta situación mantiene en incertidumbre a miles de colonos que transitan a pie durante la noche para retornar a sus hogares tras sus jornadas laborales o escolares.

De acuerdo con testimonios de los afectados, las anomalías fueron canalizadas oportunamente a la Dirección de Alumbrado Público Municipal a través de mensajería instantánea, luego de que las líneas telefónicas oficiales de atención ciudadana no respondieran a las llamadas.

Pese a que el personal municipal se comprometió por esa vía a reparar el circuito en un plazo no mayor a dos semanas, los vecinos aseguraron que hasta el momento ninguna cuadrilla de trabajadores ha acudido al fraccionamiento para inspeccionar o sustituir las luminarias fundidas.

«Las áreas comunes están totalmente a oscuras y esto ha generado mucha incertidumbre entre los vecinos, por la inseguridad que se está padeciendo y existe el temor de que puedan ser asaltados antes de llegar a sus domicilios», recriminó uno de los habitantes de la unidad.

A la negligencia de las autoridades municipales se suma la falta de respuesta por parte de la constructora Carpín y del comité administrador del fraccionamiento, a quienes los colonos señalan de omitir sus responsabilidades en el mantenimiento y entrega formal de la infraestructura urbana.

Los vecinos recordaron que en el fraccionamiento Valle Real habitan cerca de tres mil familias, por lo que urgieron la intervención directa del alcalde y de la Dirección de Servicios Municipales para solucionar el problema del alumbrado público antes de que se registren hechos delictivos o percances que pongan en riesgo la integridad de la comunidad.