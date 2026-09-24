UPAV pagó 4 mdp a maestros que estaban pendientes, se sigue validando adeudos

septiembre 24, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Al momento se han pagado alrededor 4 millones de pesos pagados por adeudos de salarios a docentes de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) y se sigue haciendo la validación de los pendientes, informó el rector Rodolfo Torres Velásquez.

Entrevistado en el marco de la Guardia de Honor en el monumento a Don Miguel Hidalgo y Costilla, por el 216 aniversario de la Lucha de Independencia, el funcionario de la UPAV dijo que se validan los requisitos documentales y normativos.

“Se va a seguir pagando (…) dependemos de cuándo termine su trámite los directores y profesores. No hay un retraso, hay un calendario, se amplió la fecha de recepción de requisitos, porque algunos no pudieron hacerlo en la fecha planeada y se abrió un espacio más”.

El rector rechazó que la UPAV enfrente ninguna crisis económica a su interior, por lo que están garantizados los pagos pendientes a quienes se desempeñaban en la figura de asesores solidarios.

Torres Velásquez destacó que al pasar a ser una entidad pública, la UPAV tiene garantizado los pagos de los 5 mil catedráticos.

En ese sentido, sostuvo que los salarios de los profesores actualmente están en el mismo rango de otras instituciones educativas, dependiendo de las horas impartidas por cada uno de ellos.

“Las condiciones de horas impartidas juegan un papel, no todos ganan lo mismo, depende de la carga académica”.

Por otra parte, al ser cuestionado en torno al avance de las investigaciones contra ex funcionarios de la UPAV, rechazó pronunciarse al respecto.

Sin embargo, aseguró que no se ha visto una disminución en la demanda de acceso a la Universidad a consecuencia de estos escándalos, por lo que presumió la matrícula de 50 mil alumnos en nivel medio superior y el superior,