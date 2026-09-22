Sheinbaum reconoce problemas de abasto de medicamentos en Veracruz

septiembre 22, 2026

Desmiente protestas generalizadas en todo el país

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que persisten problemas específicos en el sistema público de salud, particularmente en Veracruz, donde se han denunciado faltantes de medicamentos e insumos, y en Durango, donde el IMSS investiga la muerte de cinco recién nacidos en una unidad de cuidados intensivos neonatales.

Durante su conferencia, la mandataria señaló que se trata de dos situaciones distintas, pero confirmó que su gobierno ya intervino para atender ambos casos.

En Veracruz, informó que el director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, se trasladó a la entidad para revisar directamente los problemas de abasto y la operación del instituto.

La situación en Veracruz ha generado movilizaciones de trabajadores de la salud.

El 13 de septiembre, médicos, residentes, enfermeras y personal administrativo marcharon en Xalapa para denunciar la falta de medicamentos y materiales, además de exigir cambios en la coordinación estatal del IMSS-Bienestar.

Ante estos reclamos, Sheinbaum sostuvo que el abasto de medicamentos ha mejorado de manera importante, aunque reconoció que no se encuentra al 100 por ciento.

Afirmó que también se ha incrementado la contratación de médicos y que el aumento en consultas y cirugías refleja, según los indicadores presentados por el gobierno federal, una mayor capacidad de atención.

La presidenta también descartó que exista una ola de protestas médicas en todo el país, como se le planteó durante la conferencia.

Mencionó movilizaciones en Tabasco, Hermosillo, Sinaloa, Morelos y Veracruz, pero rechazó que la situación pueda describirse como generalizada a nivel nacional.

En Veracruz, además, quedó bajo revisión el desempeño de los responsables del IMSS-Bienestar.

Sheinbaum explicó que la permanencia del delegado estatal no es una decisión que corresponda directamente a ella, sino al director del instituto, quien deberá valorar el rendimiento y la atención proporcionada por los funcionarios.

El segundo foco de atención se encuentra en Durango, donde cinco recién nacidos murieron entre el 15 y el 19 de septiembre en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona número 1 del IMSS.

El instituto confirmó los fallecimientos y abrió una investigación clínica y epidemiológica.

Durante las labores de vigilancia se detectó una bacteria sensible a antibióticos de uso habitual; sin embargo, el IMSS ha precisado que, con la información disponible, no se ha establecido que el microorganismo sea la causa de las cinco muertes.

Como medida preventiva, se restringieron nuevos ingresos a la unidad, se realizaron labores de limpieza y desinfección y se mantienen cultivos y vigilancia epidemiológica.

Sheinbaum informó que habló desde temprano con Zoé Robledo, titular del IMSS, quien se dirigía a Durango para conocer directamente el caso y mantener contacto con las familias de los recién nacidos fallecidos.

La investigación también cuenta con la participación de autoridades sanitarias federales. El caso ha generado cuestionamientos debido a que, de acuerdo con declaraciones del gobernador Esteban Villegas, las autoridades estatales conocieron los hechos varios días después del primer fallecimiento y enfrentaron dificultades para acceder inicialmente a los expedientes.

Además, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que, cuando recibe información concreta sobre posibles irregularidades y servidores públicos involucrados, puede abrir expedientes de oficio. En el caso de Veracruz, la dependencia confirmó que existe una investigación en curso, aunque por ahora no ha dado detalles sobre sus avances.