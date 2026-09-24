Pipa queda atorada en Xalapa y provoca derrame de combustible

septiembre 24, 2026

Ariadna García

Xalapa, Ver.



La dirección de Protección Civil de Xalapa brindó apoyo en el caso de un tractocamión que transportaba un contenedor con combustible que quedó atorado durante la madrugada en una pendiente de Xalapa en la calle Pípila, por lo que elementos de Bomberos y Protección Civil acudieron al sitio de manera preventiva ante el riesgo de un derrame mayor.



La directora de Protección Civil, Alma Fuertes Jara, explicó que el reporte fue recibido alrededor de las 00:30 horas a través del 911.

“Desde las 12:30 de la mañana del día de hoy se nos pide el apoyo por parte del 911 para estar de forma preventiva, ya que un tractocamión con un contenedor que trae una pipa que trae gasolina aparentemente ya no pudo subir, se quedó atorada”, explicó la funcionaria.



Señaló que, debido al incremento de la temperatura, una válvula comenzó a liberar parte del producto, por lo que se colocaron recipientes para evitar que el combustible se extendiera sobre el pavimento.



“Las cubetas se colocaron para que no estuviera rociándose sobre el pavimento”, señaló.



Fuertes Jara estimó que se registró un derrame de aproximadamente 150 litros de combustible, aunque precisó que se trata de una cantidad menor en comparación con la capacidad de la unidad.



“Se regó un poquito, pero es mínimo a comparación de lo que trae la unidad”, dijo.

La funcionaria indicó que, en coordinación con Protección Civil municipal, se determinó cerrar el paso vehicular y los negocios cercanos, como medida preventiva.



Precisó que no fue necesario evacuar escuelas y que el cierre comprendió aproximadamente una cuadra.



“Tenemos ahorita cerrada lo que es una cuadra, que en este caso hay tiendas y el paso vehicular, que es lo que limitamos”, explicó.



La directora de Protección Civil señaló que el riesgo permanecía latente debido a las maniobras que todavía debían realizarse para retirar la unidad, particularmente porque se encontraba en una pendiente.



“Está latente, porque todavía falta que la grúa enganche el otro contenedor y, como está en una pendiente, ellos tienen que hacer sus maniobras correspondientes”, afirmó.