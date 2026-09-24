Se disparan 84% tomas clandestinas de gas LP en Veracruz: IGAVIM

septiembre 24, 2026

Juan David Castilla

El estado de Veracruz registró un incremento del 84.85 por ciento en el hallazgo de tomas clandestinas en ductos de gas Licuado de Petróleo (LP) operados por Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con un reporte elaborado por el Observatorio Ciudadano del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación de los Municipios (IGAVIM), con base en respuestas oficiales de la empresa productiva del Estado a solicitudes de acceso a la información, la entidad veracruzana se consolidó como el tercer lugar nacional con mayor incidencia de este delito, al pasar de 33 perforaciones detectadas entre enero y junio de 2025 a 61 en el primer semestre de 2026.

Esta frecuencia representa la localización de una toma ilegal de gas LP cada tres días en territorio estatal.

En el panorama nacional, Puebla encabeza la lista con 290 registros, lo que representa el 49.32 por ciento del total en el país, seguido del Estado de México con 141 tomas y Veracruz en la tercera posición.

Al profundizar en la distribución municipal dentro del estado, el informe sitúa a Tierra Blanca como la demarcación más afectada en Veracruz y la sexta a nivel nacional, al contabilizar 30 tomas clandestinas en los primeros seis meses del año.

Le siguen el municipio de Isla con 13 perforaciones, José Azueta con nueve, Juan Rodríguez Clara con seis y Tres Valles con tres ordenas ilícitas reportadas.

El análisis del IGAVIM remarca que la alteración de ductos para la extracción ilegal de gas LP genera cuantiosos beneficios económicos para los grupos delictivos, a pesar del severo riesgo y peligro de explosión que estas maniobras representan para las comunidades aledañas a la infraestructura de Pemex.

Asimismo, el organismo advierte sobre la necesidad de atender los impactos acumulativos que genera la presencia de este delito en los municipios y territorios colindantes del estado.