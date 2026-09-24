Empresas locales se preparan para participar del Buen Fin

septiembre 24, 2026

Ariadna García

Xalapa, Ver.



El sector empresarial de Xalapa se prepara para participar en la edición de este año del Buen Fin, una de las temporadas comerciales más importantes del país.



El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Xalapa, Bernardo Martínez Ríos, señaló que los comercios afiliados a las diferentes cámaras empresariales esperan con expectativa este periodo, debido a que diversos giros preparan promociones y ofertas para atraer a los consumidores.



Explicó que el Buen Fin es una iniciativa impulsada a nivel nacional por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), por lo que el sector comercial se prepara cada año para aprovechar esta jornada que se prevé del 13 al 17 de noviembre.



“Sabemos que siempre el comercio se prepara; son fechas importantes que esperan que ciertos giros y ciertos comercios tengan un oferteo que les permita tener mejores ventas, mejores ingresos”, expresó.



Martínez Ríos destacó que, además de la actividad comercial, el sector empresarial busca que durante esta temporada se fortalezca la actividad turística y gastronómica de Xalapa, debido a la importancia que tienen estos sectores para la economía de la capital veracruzana.