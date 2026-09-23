“Polo” se degrada a categoría 4

septiembre 23, 2026

Se mantiene suspensión de clases en Guerrero, Jalisco, Colima y Michoacán

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El huracán “Polo” se degradó a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson y mantiene su desplazamiento hacia el norte-noreste frente a las costas del Pacífico mexicano, por lo que las autoridades meteorológicas mantienen zonas de prevención y vigilancia ante el riesgo de lluvias intensas, vientos huracanados y condiciones peligrosas en el litoral.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), emitido a las 06:00 horas de este miércoles, el centro de “Polo” se localizó aproximadamente a 270 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 515 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima.

El ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora y rachas de hasta 295 kilómetros por hora, mientras que avanza hacia el norte-noreste a una velocidad de apenas 4 kilómetros por hora.

Uno de los principales riesgos asociados al sistema es la posibilidad de que sus bandas nubosas generen lluvias puntuales intensas, particularmente en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán —incluidas regiones del occidente y la costa— y Guerrero, donde se pronostican acumulaciones de entre 75 y 150 milímetros.

Asimismo, se prevén lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en el oeste de Oaxaca, por lo que las precipitaciones podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones, deslaves y afectaciones en caminos y zonas bajas, especialmente en áreas cercanas a ríos y arroyos.

El fenómeno también representa un riesgo importante para las comunidades costeras. El SMN informó que se esperan vientos sostenidos de 50 a 60 kilómetros por hora, con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora, en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero.

A estas condiciones se suma un oleaje de entre 7 y 9 metros de altura, sin descartar mayores alturas en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero. En Jalisco y Oaxaca se prevén olas de entre 2 y 3 metros, aunque las condiciones podrían disminuir gradualmente en la costa de Oaxaca.

Ante la evolución de “Polo”, se mantiene una zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán, mientras que permanece una zona de vigilancia desde Punta San Telmo hasta Playa Pérula, Jalisco.

El reporte meteorológico señala además que la circulación del huracán refuerza la probabilidad de lluvias en el occidente y sur del país, por lo que sus efectos no se limitan al punto donde se encuentra el centro del ciclón.

El principal llamado para las próximas horas se concentra en las zonas costeras de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, donde la combinación de vientos extremos, oleaje elevado y lluvias intensas puede generar condiciones peligrosas para la navegación, actividades turísticas y población asentada en zonas vulnerables.

Las autoridades mantienen el seguimiento de la trayectoria de “Polo”, cuya lenta velocidad de desplazamientoconstituye un factor relevante, debido a que puede prolongar las condiciones adversas en sectores del litoral del Pacífico mexicano.