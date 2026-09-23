Alerta Cofepris por medicamentos falsos

septiembre 22, 2026

La Cofepris lanzó una alerta sanitaria que conviene revisar antes de abrir el botiquín. La autoridad detectó versiones falsificadas de AGIN y Meropenem, medicamentos utilizados para distintos padecimientos y que fueron encontrados con lotes que no corresponden a productos originales.

El problema no está en todas las presentaciones de estos medicamentos. La advertencia se concentra en lotes específicos, por lo que revisar la caja, el frasco o el empaque puede ayudar a identificar los productos señalados.

AGIN: revisa este lote

Uno de los productos bajo alerta es AGIN 300/250/300 mg, utilizado para molestias como dolor de garganta e infecciones respiratorias.

Cofepris identificó como falsificado el lote 7825, que aparece con fecha de caducidad del 2 de diciembre de 2026.

La irregularidad surgió porque Química Franco Mexicana Nordin informó que el producto original de ese lote tenía como fecha de caducidad el 3 de julio de 2025.

La recomendación es clara: no utilizar AGIN del lote 7825, sin importar qué fecha de caducidad aparezca en el empaque.

¿Qué Meropenem es falso?

La alerta también alcanza a Meropenem 1 g, un antibiótico inyectable empleado para tratar infecciones bacterianas graves.

El producto señalado tiene:

Lote: X2MF160A

Caducidad: noviembre de 2026

Laboratorios Jayor informó que este producto no fue importado ni comercializado por la empresa, por lo que Cofepris pidió no adquirirlo ni utilizarlo.

¿Por qué pueden ser peligrosos?

Al tratarse de medicamentos falsificados, no existe garantía sobre lo que realmente contienen ni sobre las condiciones en las que fueron fabricados, almacenados o transportados.

Por esta razón, Cofepris advierte que no puede garantizar su seguridad, calidad ni eficacia.

La autoridad también recomienda desconfiar de medicamentos ofrecidos en tianguis, mercados, sitios web, aplicaciones o comercios informales, especialmente cuando no sea posible comprobar su procedencia.

La alerta incluye otros productos

La advertencia sanitaria no termina con estos dos medicamentos. Cofepris también reportó la comercialización ilegal de Denoclast y Sculptra, aunque estos productos no fueron clasificados en la comunicación como falsificados.

Además, informó sobre el retiro voluntario de Sortec.

Antes de utilizar cualquier medicamento, Cofepris recomienda revisar el lote, la caducidad y el estado del empaque. Si alguno coincide con los productos señalados, no debe utilizarse y puede reportarse ante la autoridad sanitaria.