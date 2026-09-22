Patrón Wong asumirá como Arzobispo de Puebla el 19 de noviembre; Xalapa quedará en sede vacante

Patrón Wong asumirá como Arzobispo de Puebla el 19 de noviembre; Xalapa quedará en sede vacante

septiembre 22, 2026

Redacción/Xalapa. El vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, Juan Beristain de los Santos, informó en entrevista para En Contacto que monseñor Jorge Carlos Patrón Wong asumirá formalmente como IX Arzobispo de Puebla el próximo 19 de noviembre de 2026.

Señaló que, una vez que Patrón Wong deje formalmente la Arquidiócesis de Xalapa, iniciará el periodo de sede vacante, durante el cual se determinará quién quedará temporalmente al frente de la institución mientras la Santa Sede define al nuevo arzobispo.