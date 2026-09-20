Denuncian desaparición de docente tras intervención policial en Ciudad Mendoza

septiembre 20, 2026

Juan David Castilla

Pobladores de la localidad Santa Rosa reportaron la presunta desaparición de Hugo César Vázquez Osorio, ocurrida tras ser intervenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el municipio de Ciudad Mendoza, en la región de las Altas Montañas del estado de Veracruz.

A través de un video difundido en redes sociales, el alcalde de Camerino Z. Mendoza, Gustavo Sánchez Ortiz, y otros testigos presenciales denunciaron que efectivos estatales arribaron a una cancha de frontón para efectuar una revisión de rutina entre los asistentes.

De acuerdo con las declaraciones, luego de que los uniformados le inspeccionaran sus pertenencias y le encontraran una suma de dinero no especificada, procedieron a apartar a Vázquez Osorio del grupo.

Los denunciantes aseguraron que los policías le indicaron que debía acompañarlos a bordo de la patrulla, sin que en ese momento precisaran los motivos del aseguramiento o el lugar hacia donde sería trasladado, perdiéndose desde ese momento cualquier contacto con él.

El hijo de la víctima confirmó que la comunicación con su padre se interrumpió aproximadamente a las 15:15 horas. Detalló además que el afectado se desempeña como docente y labora en las instalaciones de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) ubicadas sobre la avenida Circunvalación en este municipio.

Ante esta situación, familiares y allegados hicieron un llamado urgente a la gobernadora Rocío Nahle García e instaron a las autoridades estatales a esclarecer el estatus legal de Vázquez Osorio y revelar su paradero.

Hasta el momento, el reporte se mantiene con base en los testimonios presentados, a la espera de un posicionamiento o informe oficial por parte de la SSP o la Fiscalía General del Estado (FGE).