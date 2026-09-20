FGE regresa inmueble a víctimas del “cartel inmobiliario”

septiembre 20, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Un inmueble vinculado al caso del llamado “cartel inmobiliario”, ubicado en Xalapa, fue devuelto a las víctimas por parte de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

En un comunicado, la dependencia informó que esto formó parte de las acciones que se hacen para cumplir un mandato judicial y dentro de la estrategia para restituir bienes a víctimas relacionadas con las investigaciones de este cartel, a través de la Policía Ministerial.

“La diligencia de restitución de un inmueble ubicado en la colonia Del Maestro, en el municipio de Xalapa. La investigación está vinculada a un esquema en el que, presuntamente, se empleaban documentos y procedimientos irregulares para afectar la legítima posesión de inmuebles, hechos que son materia de diversas indagatorias”, explicó.

Las autoridades encargadas de la procuración de justicia revisaron las condiciones del inmueble para hacer la entrega material y formal de la posesión a las víctimas.

“Con ello se dio cumplimiento a la resolución emitida dentro del proceso penal correspondiente”, finalizó.