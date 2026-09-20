Piden campesinos mesas de trabajo para enfrentar sequía y plagas que los mantienen en crisis

Piden campesinos mesas de trabajo para enfrentar sequía y plagas que los mantienen en crisis

septiembre 20, 2026

Juan David Castilla

El sector agropecuario en Veracruz atraviesa una de las crisis más severas de los últimos años, denunciaron organizaciones campesinas.

A la sequía que azota la zona norte del estado y al constante embate de plagas, se suma la falta de programas estratégicos e infraestructura productiva, lo que mantiene en la incertidumbre y la vulnerabilidad a miles de productores.

Organizaciones agrícolas e integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) señalan que el presupuesto y las acciones destinadas al campo resultan insuficientes para frenar el desplome en las cosechas y el abandono de parcelas.

En regiones cañeras, cítricas y cafetaleras, los productores acusan que el incremento de los costos de los insumos y los bajos precios de garantía han provocado que trabajar la tierra deje de ser rentable.

En cultivos clave como la caña de azúcar, la presencia de plagas como el gusano barrenador y la crisis en los procesos de zafra en diversos ingenios mantienen en vilo el sustento económico de familias enteras.

De acuerdo con representantes del sector, la falta de apoyos directos para la adquisición de maquinaria, fertirriego y semillas mejoradas limita la capacidad de respuesta frente a los fenómenos climáticos.

En municipios del norte de la entidad, las presas y ollas de agua se encuentran vacías, afectando gravemente a las hato ganaderos y a los cultivos de grano básico.

Por su parte, pequeños productores de hortalizas y cítricos en municipios de las altas montañas y la zona centro señalan que ante la falta de subsidios e inversión pública en canales de comercialización, prefieren dejar perder las cosechas antes que malbaratarlas.

Los trabajadores del campo advierten que, de no reorientar las políticas públicas e invertir de manera directa en la producción local, Veracruz continuará dependiendo de la importación de insumos agrícolas.

Exigen a las autoridades estatales y federales mesas de trabajo urgentes para canalizar recursos extraordinarios antes de que la emergencia alimentaria y económica se profundice en la entidad.