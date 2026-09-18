Guanajuato destaca coordinación con la Federación para reducir inseguridad en el estado

Guanajuato destaca coordinación con la Federación para reducir inseguridad en el estado

septiembre 18, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Irapuato, Guanajuato, 18 de septiembre.- La gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, destacó la coordinación entre los gobiernos estatal y federal y aseguró que el trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad ha permitido una reducción importante en los principales delitos de la entidad.

Durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Guanajuato, la mandataria estatal afirmó que existe una relación de respeto, colaboración y entendimiento con el gobierno federal, al tiempo que subrayó que la coordinación institucional ha sido fundamental para atender los principales retos del estado.

García Muñoz Ledo dio la bienvenida a Sheinbaum en Irapuato y sostuvo que Guanajuato es un estado plural y democrático que apuesta por el federalismo y la colaboración entre los distintos niveles de gobierno.

“Desde el primer día que tuve la oportunidad de compartir con la presidenta el proyecto que queríamos para Guanajuato, las principales necesidades y retos que tenía nuestra gente, encontré en ella disposición y apertura”, señaló.

La gobernadora afirmó que ambas administraciones han demostrado que es posible alcanzar resultados cuando se dejan de lado las diferencias políticas y se concentra el trabajo en las necesidades de la población.

García explicó que, previo al encuentro público, se revisó información sobre la incidencia delictiva en Guanajuato durante una reunión del Gabinete de Seguridad Federal.

En estas acciones participan el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, las fiscalías federal y estatal y las Fuerzas de Seguridad Pública de Guanajuato, cuya coordinación, dijo, ha contribuido a disminuir de manera importante los principales delitos.

Sin embargo, la gobernadora reconoció que los resultados no significan que la tarea esté concluida y advirtió que la seguridad requiere trabajo permanente.

“Es una tarea que tenemos que seguir trabajando todos los días”, afirmó.

Además de seguridad, García Muñoz Ledo informó que con la presidenta Sheinbaum se abordaron otros proyectos prioritarios para Guanajuato, particularmente el tema del agua, así como el fortalecimiento de los sectores de educación, salud y bienestar social.

La mandataria estatal también confirmó su participación en el acto que Sheinbaum encabezaría posteriormente en Celaya, como parte de su ejercicio de rendición de cuentas por los primeros dos años de su administración.

García Muñoz Ledo reiteró que Guanajuato mantendrá la disposición de trabajar conjuntamente con el gobierno federal durante los próximos años y aseguró que el objetivo común debe ser generar mejores condiciones para la población.

“Para los siguientes años cuenta con Guanajuato, que estamos para ser equipo y para construir por nuestra gente”, expresó.