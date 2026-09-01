Desmantelan narcolaboratorio en la sierra de Acámbaro, Guanajuato

agosto 31, 2026

Mediante un operativo conjunto coordinado a partir de labores de inteligencia e intercambio institucional con agencias de Estados Unidos, autoridades federales y estatales localizaron y desmantelaron un presunto laboratorio clandestino para la elaboración de drogas sintéticas en una zona serrana de difícil acceso cercana a la comunidad de Irámuco, en el municipio de Acámbaro, Guanajuato.

En el sitio, las fuerzas de seguridad aseguraron un campamento con infraestructura especializada de almacenamiento, 43 tambos con capacidad de 200 litros, siete bidones de distintos tamaños, sustancias líquidas y más de 3.2 toneladas de material químico sólido, entre los que destacan:

• 2,803 kilogramos de sosa en escamas.

• 400 kilogramos de una sustancia granulosa blanca.

• 55 kilogramos de material granuloso cristalino amarillo.

• 7 kilogramos adicionales de material granulado no identificado.

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato precisó que el hallazgo se derivó del análisis de datos compartidos por agencias estadounidenses bajo los mecanismos formales de cooperación binacional. No obstante, la dependencia enfatizó que la corroboración de campo, el planeamiento y la intervención territorial fueron ejecutados con estricto apego a la soberanía nacional y de manera exclusiva por elementos mexicanos.

⇒ La incursión terrestre estuvo a cargo de la Comisaría de Investigación de Campo y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), respaldadas con perímetros de seguridad implementados por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Todo el material, equipo, reactivos e indicios asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR). La instancia ministerial federal quedó a cargo de abrir la carpeta de investigación correspondiente y realizar los análisis químicos periciales para confirmar la composición exacta de las sustancias, su funcionalidad operativa y determinar las responsabilidades penales de quienes administraban el complejo clandestino.