Harfuch adelanta que sí habrá detenidos tras aseguramiento de 59 millones de litros en Guanajuato

Harfuch adelanta que sí habrá detenidos tras aseguramiento de 59 millones de litros en Guanajuato

septiembre 18, 2026

Investigación avanza para identificar a quienes operaban la red de almacenamiento y distribución ilegal.

Carlos Guzmán | Enviado, Irapuato, Guanajuato, 18 de septiembre.- El mega decomiso de más de 59 millones de litros de hidrocarburos realizado en San José Iturbide no quedará únicamente en el aseguramiento del combustible: el gobierno federal advirtió que habrá detenidos y que las investigaciones avanzan para identificar a quienes operaban la red de almacenamiento y distribución ilegal.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que las detenciones se realizarán conforme avance la investigación, luego de que el operativo efectuado en un inmueble de la comunidad de La Fragua no encontrara personas en el lugar.

“Las detenciones y la investigación, por supuesto que va a haber detenidos, pero vienen después”, afirmó el funcionario al ser cuestionado sobre la ausencia de arrestos durante el histórico aseguramiento.

Harfuch explicó que la investigación comenzó el 3 de julio de 2026, con la detención de una pipa que permitió obtener información para ubicar posteriormente el predio donde fueron encontrados los millones de litros de hidrocarburos.

El secretario sostuvo que este procedimiento es similar al seguido en otros grandes aseguramientos de combustible, en los que primero se localiza y asegura el hidrocarburo y posteriormente se ejecutan las órdenes de aprehensión derivadas de las investigaciones.

“En todos los casos donde ha habido aseguramientos grandes o pequeños hay detenidos y en este caso no va a ser la excepción”, afirmó.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el objetivo no es únicamente incautar el combustible, sino llegar a quienes están detrás del negocio ilegal, por lo que pidió a la Fiscalía General de la República determinar de dónde provenía el hidrocarburo y hacia dónde era distribuido.

La mandataria explicó que las investigaciones buscan establecer si se trataba de combustible robado o introducido ilegalmente al país, además de identificar las gasolineras y otros puntos que pudieran formar parte de la cadena de distribución.

Sheinbaum indicó que la fiscal general le informó que existen investigaciones muy avanzadas y que esperan presentar resultados próximamente.

Descartó que este caso esté relacionado con Ernesto Ruffo Appel, ex gobernador de Baja California.

El caso también abrió interrogantes sobre la infraestructura localizada, debido a sus dimensiones y características.

Se señaló que, hasta donde tiene conocimiento, el predio no pertenece a Petróleos Mexicanos, mientras que la FGR, en coordinación con Seguridad Física de Pemex y Pemex Logística, dará a conocer qué tipo de instalación era y quién estaba detrás de su operación.

Sobre una posible relación con el Cártel de Santa Rosa de Lima, García Harfuch evitó especular y señaló que será la Fiscalía la que determine la responsabilidad de algún grupo delictivo.