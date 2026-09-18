Defensa reporta cuatro drones del crimen organizado detectados en frontera con EU

septiembre 18, 2026

Hasta el momento no se les han localizado explosivos o armas en su interior, específica

Carlos Guzmán | Enviado, Irapuato, Guanajuato, 18 de septiembre.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que, durante la operación Águila Alta, desplegada desde el pasado 7 de septiembre en coordinación con autoridades de Estados Unidos, han sido inhibidos cuatro drones en territorio mexicano, utilizados presuntamente para vigilar las rutas empleadas por migrantes.

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, explicó que los cuatro aparatos detectados en México no portaban armas ni artefactos explosivos y que su función era realizar labores de vigilancia sobre las rutas utilizadas para el cruce de personas migrantes.

La operación Águila Alta concluirá el próximo 21 de septiembre. De acuerdo con el titular de la Sedena, hasta ahora las autoridades estadounidenses no han inhibido ningún dron durante el desarrollo de este operativo en su territorio.

Trevilla detalló que uno de los cuatro drones fue localizado inicialmente por autoridades estadounidenses dentro de Estados Unidos. Tras ser inhibido, el aparato regresó al territorio mexicano, donde las autoridades recibieron información sobre su ubicación y consiguieron que descendiera.

Posteriormente, militares detuvieron al operador, quien, según el secretario, estaría relacionado con el cruce ilegal de migrantes.

El caso representa uno de los resultados de la coordinación establecida entre ambos países para detectar actividades vinculadas con el tráfico de personas.

Durante su intervención, el secretario también se refirió a los hechos registrados el jueves en Quechultenango y Huitzotlán, Guerrero, donde elementos del Ejército y de la Guardia Nacional fueron confrontados por pobladores.

Trevilla rechazó que se tratara propiamente de una retención de los elementos militares y explicó que alrededor de las 10:00 horas una Base de Operaciones Interinstitucional, integrada por autoridades estatales y federales, intentó ingresar a Quechultenango para realizar labores de patrullaje.

En la operación participaban elementos del Ejército, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Fiscalía estatal y Policía Estatal.

Según el funcionario, unos 60 pobladores, sin armas de fuego, pero portando piedras, machetes y palos, bloquearon el acceso a la población, mientras alrededor de 80 personas rodearon al personal militar que se encontraba dentro de las instalaciones de una base del Ejército establecida en esa localidad desde 2022.

La situación se complicó cuando otra Base de Operaciones Interinstitucional, ubicada en las inmediaciones, se movilizó para reforzar a los militares. El grupo también fue rodeado por pobladores y posteriormente se produjo una confrontación.

Como resultado, el comandante de la operación, un teniente coronel, sufrió una herida en una mano provocada por un machete.

Además, un sargento y un soldado fueron golpeados, aunque sus lesiones no fueron consideradas graves. Del lado civil se reportaron dos personas con heridas leves.

El secretario señaló que el incidente terminó alrededor de las 11:00 horas, aproximadamente una hora después de iniciado, y afirmó que posteriormente la situación regresó a la normalidad.

Trevilla sostuvo que durante el operativo las fuerzas federales actuaron bajo los protocolos establecidos y que se respetaron los derechos humanos y se aplicó la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.