Drones para entregas en México: alto potencial logístico frente a retos urbanos y regulatorios

septiembre 8, 2026

La tecnología aérea se perfila como una de las transformaciones más llamativas para el comercio electrónico, pero su aterrizaje en el país exigirá resolver complejos desafíos operativos. De acuerdo con un análisis de la plataforma logística Envia.com, México cuenta con un sólido potencial para incorporar drones en sus operaciones de última milla, aunque su viabilidad dependerá de factores que van más allá del desarrollo técnico, tales como la regulación, la infraestructura y el costo-beneficio para las empresas.

Frente a este escenario, la compañía Envia.com —de origen mexicano y que conecta más de 100 paqueterías y 40 plataformas de comercio electrónico en 11 países— ya analiza la implementación de un proyecto piloto para medir la efectividad de estos dispositivos en condiciones reales de mercado.

“Los drones tienen un potencial muy interesante para la última milla, pero no basta con que la tecnología pueda transportar un paquete. Para que el modelo funcione en México tenemos que resolver algunas variables. En Envia.com ya tenemos esta tecnología en la mira y evaluamos la posibilidad de realizar una prueba piloto para entender en qué escenarios puede generar eficiencias reales”, señaló Raymundo Garza, CEO y cofundador de Envia.com.

Las cuatro variables clave para el reparto aéreo

Para que el traslado de paquetes por vía aérea se consolide como una ventaja competitiva frente al transporte terrestre, el análisis destaca cuatro ejes fundamentales:

• Radio de cobertura: Al estar limitados en autonomía, la cercanía de los centros de distribución y el volumen de pedidos definirán si el vuelo resulta más rentable y rápido que una ruta tradicional en camioneta o motocicleta.

• Integración con la red existente: Los drones deberán comunicarse de forma automática con almacenes, sistemas de inventario y plataformas multicanal de comercio electrónico para evitar cuellos de botella en los puntos de salida.

• Configuración urbana: La entrega en viviendas unifamiliares difiere sustancialmente de la recepción en edificios corporativos o residenciales de alta densidad. Llegar a las coordenadas no garantiza la entrega final, por lo que la incorporación de lockers inteligentes y puntos fritos de recepción será indispensable.

• Marco regulatorio y rentabilidad: Se requieren normativas claras para el espacio aéreo urbano junto a un modelo de negocio sostenible, donde la urgencia del envío, la distancia y el tipo de mercancía justifiquen la inversión.

Complemento, no sustituto de las rutas terrestres

En el ámbito corporativo y entre empresas (B2B), la oportunidad radica en detectar nichos estratégicos donde la velocidad del dron ofrezca un diferencial evidente. Lejos de desplazar a las unidades terrestres, los expertos prevén que la aeronavegación no tripulada funcione como una capa complementaria que aporte flexibilidad y eficiencia a la cadena de suministro nacional.