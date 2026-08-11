Precio de la vivienda se elevó 7.9% en el primer semestre de 2026

agosto 10, 2026

Durante el primer semestre de 2026, el valor de las propiedades adquiridas mediante crédito hipotecario en México registró un incremento acumulado de 7.9 por ciento a nivel nacional en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos del Índice de Precios de la Vivienda de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

A pesar de que el indicador mostró una ligera desaceleración durante el segundo trimestre —al pasar de un aumento del 8.7 por ciento registrado entre enero y marzo a un 7.3 por ciento en el periodo abril-junio—, el encarecimiento inmobiliario continuó ubicándose de forma consistente por encima de la tasa de inflación general anual, la cual se posicionó en torno al 3.4 por ciento.

Valor promedio y dinámica por segmentos

El reporte del organismo gubernamental detalla que en los primeros seis meses del año el precio promedio nacional de una vivienda se ubicó en 1 millón 960 mil 032 pesos. En el análisis por percentiles de las operaciones crediticias, la mediana del valor de avalúo fue de 1 millón 299 mil 580 pesos, mientras que el 25 por ciento de los créditos se otorgó por montos inferiores a los 843 mil pesos y el 75 por ciento restante por debajo de los 2 millones 226 mil 101 pesos.

Por categoría y tipo de propiedad, el comportamiento se distribuyó de la siguiente manera:

• Segmento: La vivienda económico-social registró el mayor incremento con un 10 por ciento, mientras que la vivienda media-residencial avanzó un 6.7 por ciento.

• Estado de la propiedad: Las construcciones nuevas aumentaron un 8.3 por ciento frente a un 7.5 por ciento de las viviendas usadas.

• Tipología: Las casas unifamiliares (solas) se apreciaron un 8.4 por ciento, mientras que los condominios y departamentos lo hicieron en un 7.4 por ciento.

El informe de la SHF evidenció resultados dispares a lo largo del territorio nacional, reportando que 17 entidades federativas crecieron por encima de la media nacional y 15 por debajo. A nivel estatal, Tamaulipas encabezó las alzas con un 11.8 por ciento, seguido de Quintana Roo (11.5%) y Jalisco (11.2%). En contraste, la Ciudad de México registró el avance más moderado con un 3.9 por ciento.

En el ámbito de las zonas metropolitanas, Guadalajara lideró la apreciación con un 11.1 por ciento, seguida por Tijuana (9.7%), Puebla-Tlaxcala (8.5%) y Monterrey (8.3%). La zona metropolitana del Valle de México reportó una variación de 4.6 por ciento. A escala municipal, localidades como Reynosa (12.8%), Matamoros (12.2%), Solidaridad (11.7%) y Tlajomulco de Zúñiga (11.6%) mostraron las tasas de encarecimiento más pronunciadas del país.

El organismo puntualizó que esta evolución del mercado residencial ocurrió en un marco macroeconómico de crecimiento moderado, con un Producto Interno Bruto (PIB) que avanzó 2.2 por ciento anual en el segundo trimestre, un incremento del 1.4 por ciento en el empleo formal ante el IMSS y una tasa hipotecaria bancaria promedio de 11.42 por ciento.