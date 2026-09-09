A 25 años del 11-S, Nueva York destapa archivos secretos sobre nube tóxica de la Zona Cero

septiembre 8, 2026

En la víspera del 25º aniversario de los atentados del 11 de septiembre (11-S) de 2001, la alcaldía de Nueva York anunció la desclasificación de más de 170 mil páginas de archivos oficiales que confirman que cuatro administraciones municipales consecutivas ocultaron deliberadamente lo que sabían sobre los peligros del aire tóxico en el Bajo Manhattan y el oeste de Brooklyn, con la intención de delimitar y amortiguar su responsabilidad legal.

El alcalde Zohran Mamdani encabezó el anuncio tras un acuerdo judicial que pone fin a dos demandas promovidas por la organización ciudadana 9/11 Health Watch. «Son documentos que muestran lo que la ciudad sabía sobre el aire tóxico alrededor de la Zona Cero, cuándo lo supo y cómo actuó para limitar su responsabilidad», aseveró el edil en rueda de prensa, señalando que los documentos alcanzan las gestiones de los exalcaldes Rudy Giuliani y Michael Bloomberg.

Una tragedia que mata más en diferido

La magnitud sanitaria acumulada por el polvo de Ground Zero ya cobró más víctimas que el propio ataque, donde murieron 2 mil 977 personas en 2001. De acuerdo con registros médicos oficiales, más de 9 mil 400 personas han fallecido en los años posteriores a causa de enfermedades derivadas de la exposición ambiental.

«La gente se enfermó porque los líderes en los que confiaban mintieron y les dijeron que era seguro respirar aire tóxico. Casi 25 años después, han muerto más personas por enfermedades relacionadas con el 11 de septiembre que las que murieron el propio día del atentado», sentenció Mamdani.

Como parte de la reparación documental, la ciudad destinará 34 millones de dólares para crear un portal público con personal especializado que asista a los afectados a consultar los archivos y gestionar fondos federales de compensación.

El rastro clínico: más de 400 mil expuestos a 350 tóxicos

El desplome y la combustión prolongada de los rascacielos cubrieron cientos de cuadras urbanas con hollín y cenizas que en algunos puntos alcanzaron los 10 centímetros de espesor. El Programa de Salud del World Trade Center identificó más de 350 agentes contaminantes dispersos en el ambiente, tales como amianto, sílice, metales pesados, partículas de hormigón pulverizado y vapores químicos.

Se estima que más de 400 mil personas estuvieron expuestas de forma directa a la nube de polvo:

• Sintomatología generalizada: El 67% de los adultos registrados reportó nuevos síntomas respiratorios o un agravamiento severo de cuadros previos tras respirar las partículas suspendidas.

• Impacto en socorristas y brigadistas: Un seguimiento longitudinal a 27 mil 500 rescatistas reveló que, nueve años después, el 42% presentaba función pulmonar anormal, 42% padecía sinusitis y 27.6% había desarrollado asma.

• Diagnósticos certificados: Hacia septiembre de 2023, el programa médico contabilizaba 37 mil 824 pacientes con rinosinusitis crónica (29 mil 940 de ellos rescatistas), 20 mil 630 personas con asma certificada y 4 mil 843 casos de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), a los que se suma una creciente ola de diagnósticos oncológicos en sobrevivientes que actualmente reciben atención en los 50 estados de la Unión Americana.