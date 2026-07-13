Presentan denuncia contra ex autoridades de Villa Aldama, no pagaron ISR al SAT

julio 13, 2026

*Síndico y Alcaldesa señalan que se destinaron recursos a obras de manera indebida

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Se presentó la primera de tres denuncias en contra de la administración de la ex alcaldesa de Villa Aldama, Guadalupe Romero Sánchez por daño patrimonial contra el municipio, al omitir el pago de retenciones fiscales, aseveró José Luis García Rodríguez, síndico actual.

En conferencia de prensa destacó que acudió, acompañado por la alcaldesa Dulce María Flores Rosas ante la Fiscalía General del Estado para interponer esta querella judicial, toda vez que hasta el momento, a pesar de que se tienen observaciones sin solventar, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), no ha hecho lo propio.

“El día de hoy se ha presentado de manera formal una denuncia de hechos ante la Fiscalía General del Estado, específicamente ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por la probable comisión de conductas que pudieran constituir delitos en contra del patrimonio del Ayuntamiento”.

Se trata, dijo, de la omisión en el traslado y pago oportuno de las retenciones fiscales obligatorias (ISR) ante el Sistema de Administración Tributaria, presuntamente para destinarlos al financiamiento de obra.

En ese sentido, explicó que esta situación de la administración anterior pone en riesgo la estabilidad financiera y el patrimonio del Ayuntamiento de Villa Aldama.

Rechazó que esta denuncia tenga que ver con un golpeteo político, sino con cumplir con la ley y sancionar a quienes hayan actuado fuera de la misma.

Por su parte, la alcaldesa Dulce María Flores Rosas evitó precisar el monto que se dejó de pagar al SAT por cuestión del ISR, sin embargo, es importante y afecta las finanzas.

“Ya se presentaron las cantidades exactas, pero no tengo el dato exacto”.

En tanto, el asesor jurídico del Ayuntamiento, Filiberto Lozano refirió que la administración pasada de manera indebida determinó retener todos los impuestos y ocuparlos para obras públicas.

La cuantificación, aseguró, se encuentra en el pliego de observaciones que emitió el Orfis sobre las cuentas públicas 2024 y 2025, y algunas otras que no se solventaron en años anteriores.