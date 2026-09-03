Estudiantes de UVI bloquean calle Sebastián Camacho; exigen recontratación de docente

septiembre 3, 2026

Juan David Castilla

Estudiantes de la Licenciatura en Agroecología y Soberanía Alimentaria (LASA) de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), campus Xalapa, protestaron por segundo día consecutivo y bloquearon este jueves 3 de septiembre la calle Sebastián Camacho, en la zona centro de la capital veracruzana, para demandar la restitución del académico Humberto Hernández Eslava, el pago de salarios dignos al personal docente y la contratación de más especialistas en dicha disciplina.

La protesta inició el miércoles 2 de septiembre tras notificarse la baja de Hernández Eslava, quien de acuerdo con los alumnos es el único profesor dentro de la plantilla de esa sede que cuenta con la formación profesional y las credenciales académicas específicas como agroecólogo.

De acuerdo con Delirio Hernández, estudiante de LASA, la salida del docente afectaría de manera directa a cerca de 100 alumnos pertenecientes a cinco generaciones, condicionando el desahogo de experiencias educativas, procesos de tutoría y la evaluación de trabajos recepcionales.

Durante las negociaciones entabladas con autoridades de la UVI, encabezadas por la directora general Daisy Bernal, los representantes estudiantiles denunciaron que la propuesta institucional se limitó a ofrecer un esquema de contratación por horas con una remuneración de 40 pesos por hora, oferta que catalogaron como precarización laboral.

La comunidad universitaria emplazó a las autoridades a otorgar un contrato formal con las prestaciones de ley correspondientes, advirtiendo que de no concretarse un acuerdo satisfactorio tomarán las instalaciones de la UVI de forma indefinida.

A la exigencia de restitución docente, los universitarios sumaron peticiones para designar a un titular en la coordinación del programa educativo, mejorar la infraestructura del inmueble y adecuar los presupuestos dedicados a las carreras interculturales.

Cabe destacar que en 2023 la comunidad de LASA realizó movilizaciones similares ante el riesgo de cierre de la licenciatura, por lo que respaldaron las demandas bajo la consigna: «¡sin docentes agroecólogos, la agroecología no existe!».

El estudiante entrevistado aseguró que la calle Sebastián Camacho será liberada cuando culmine la asamblea universitaria para dar seguimiento al conflicto; sin embargo, el plantel continuará tomado de manera indefinida.